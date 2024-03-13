筆觸男孩憂鬱之死 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Jer 柳應廷《筆觸男孩憂鬱之死》(Melancholy Pen)於今日3月13日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《筆觸男孩憂鬱之死》目錄
筆觸男孩憂鬱之死 MV｜製作
筆觸男孩憂鬱之死 MV｜歌詞
筆觸男孩憂鬱之死 MV｜MV連結
筆觸男孩憂鬱之死 MV｜製作
|曲：T Ma/Matt Chow/Aki
|詞：鍾說
|編：王雙駿/T Ma
|監：王雙駿
筆觸男孩憂鬱之死 MV｜歌詞
一旦生往邊緣 喜愛邊緣
泥沼安身擁抱破損
幽暗邊緣 越描越遠
讓筆觸與美好旋轉
常人一筆要顧兩端
嫉妒沒間斷
煩人色彩與快樂無關聯
求大眾孤立我心願
以後人 不用被群族憐憫
由我畫人 拼湊著五官 一笑竟更加天真
以後人 想像未能被圍困
容我擴張融我重霜換熱吻
別提問
道行逐格奠定
沒有用努力見稱
拿用完的餐巾繪上一堆它
糜軀出世再生靈性
誰人腥羶切了髮端
望著浴血亂
我為救贖了斷
再畫地獄看穿
以後人 不用被群族憐憫
由我畫人 聖誕沒有獎 灰暗中更多天真
以後人 想像未能被圍困
月有眼光和我拓荒服侍癮
寂靜裏
外露憂傷缺陷
內臟卻
扣上詩（種繆思)
除掉齷齪的尾巴
(愛成就黑色鳶尾花)
我是人 不用被群族憐憫
由我畫人 甲殼內妄想 呼喊三次早超生
我是人 心若被殘酷圍困
像個法師頭腦意思慢慢滲
我與我生命咿吟
我是人 不用被平淡囚禁
唯我已想和我理想 在步近
為我設想懇請鑑賞 別步近
筆觸男孩憂鬱之死 MV｜MV連結
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