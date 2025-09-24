給千億顆星選中二人 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Ian 陳卓賢 《給千億顆星選中的二人》 (Written In The Stars)於今日9月24日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
給千億顆星選中二人 MV｜製作
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：黃偉文
|編：黃兆銘
|監：陳考威
給千億顆星選中二人 MV｜歌詞
自細知 星星間 寫滿了字
但這刻 先解通 所有暗示
要話我知
宇宙決定派你 陪著雙子
所有星 已串起 地殼在移
從今起
曾懷疑人生的我 遇著你
才完全覺醒 想起所有事
我到這個世界 是有其用意
愛亦被愛一次
不想你 一個人 才決定出生
讓你別 一個人 和人類對陣
本在宇宙散步 卻被你吸引
坦白說 我是為你出生
苦追某種永恆 無降落的燈
為你做 一世人 才能沒抱憾
跨越鏡像宇宙 去覓你的吻
星象說 共你要 𢹂手等 雪 染白髮鬢
給千億顆星 選中的二人
人海初見
明明曾 和你結識 在夢境
重逢塵世間 星星早注定
過去是半個我 沒有人認領
已被完整身影
不想你 一個人 才決定出生
讓你別 一個人 和人類對陣
本在宇宙散步 卻被你吸引
黑夜裏 如靈魂該一起 有暗號帶引
若此際 未走近
今天找不著的你 未來等
徬徨時辰 請相信星
終會給你 引路的燈
銀河旁之約 我沒白等
曾迷航的兩人 最終亦靠近
好像兩段旅行 有伏綫牽引
總站到 偶遇在這小鎭
苦追某種永恆 和某份安穩
直到遇到你時 最遠的 在最近
生命意義變成 佇候你的吻
天命說 共你要 𢹂手等 雪 染白髮鬢
