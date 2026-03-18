脫兔 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Tiger 邱傲然《脫兔》( Nowhere left for us to go )於今日3月18日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《脫兔》目錄
脫兔 MV｜製作
|曲：天衡
|詞：梁栢堅
|編：天衡
|監：天衡
脫兔 MV｜歌詞
Nowhere left for us to go
臨危時不應先嘆氣
處變到不驚都懶理
情形如客機就跪地
如常喝酒不驚死
多飄忽的世紀
不歡喜不會悲
不清楚 不說話 也沒迴避
撻打火機 猶如事不關己 woh oh
閉上眼 我懶理
走不到 有太多的變數
推倒 嘆冥冥太多因素
人顛倒 難處理過億張藍圖 oh oh
Nowhere left for us to go
woh oh oh woh oh oh
化作醉走的脫兔
休理萬有定理
滋養傲氣
人淡定 來燃命
我身似風輕
就算急症
逆向反勝
不想聽關震機
不喜歡再關機
好好討好我 就轉換場地
總統專機 隨便可起飛 woh oh
似脫兔 跳百里
走不到 有太多的變數
推倒 嘆冥冥太多因素
人顛倒 難處理過億張藍圖
脫兔有三窟不見尾
赤兔馬一跑 走千百里
你哪會見到尾
走不到 有太多的變數
推倒 嘆冥冥太多因素
人顛倒 難處理過億級浮屠 oh oh
Nowhere left for us to go
woh oh oh woh oh oh
Nowhere left for us to go
woh oh oh
Nowhere left for us to go
化作跳走的脫兔
Guitars: 天衡
Synths: 天衡
