花邊細胞 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Ian Chan 陳卓賢《 花邊細胞 》（ Gossip ）於今日3月23日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《花邊細胞》目錄
花邊細胞 MV｜製作
花邊細胞 MV｜歌詞
花邊細胞 MV｜MV連結
花邊細胞 MV｜製作
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：Ian 陳卓賢
|編：Derrick Sepnio 張德銘
|監：陳考威 / Ian 陳卓賢
花邊細胞 MV｜歌詞
只懂說謊不太講禮貌
只懂作文怎算得可靠
只懂發瘋想要亂開炮
吸收知識的腦袋離巢
人為何
祈求飛 窺探俯瞰一切的眾神
尋求良機 釋放失去修養的心癮
想得到 種種關注 欺騙萬人
完全無稽不怕壞腦筋
誰傳聞 人傳人 流言總想探討
花邊細胞一秒鐘報到
來沉淪 神秘 裝真相的葫蘆
儘管看不到都以私語征討
飛 窺探俯瞰一切的眾神
尋求良機 釋放失去修養的心癮
想得到 種種關注 欺騙萬人
完全無稽不怕壞腦筋
嫌太悶 都靠近 賜你法寶
謠言糖果一顆顆 即可解你枯燥
來來來 一堆顛倒一堆惡意 擺進焗爐
不敢怠工饗宴又製好
是非 保證給你加冕的人情
題材隨機 不切身也須要去打聽
多給我 針鋒相對 可笑罪名
仍然無阻我將世俗看清
OP: Music Nation Publishing Co. Ltd.
訂閱Channel: Mirror