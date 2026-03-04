跌在地上怪獸 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Jer 柳應廷《跌在地上的怪獸 》（ Freak ）於今日3月4日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《跌在地上怪獸》目錄
跌在地上的怪獸 MV｜製作
跌在地上的怪獸 MV｜歌詞
跌在地上的怪獸 MV｜MV連結
|曲：吳林峰
|詞：周耀輝
|編：吳林峰／王雙駿
|監：王雙駿
跌在地上怪獸 MV｜歌詞
驚慌的 哀傷的 孤單的
某隻怪獸折翼後於天空跌下來
多麼痛 多麽冷 多麽想
寂寞時候抱住像冰的冀待
要飛
你將我嘲諷得連想去靠近都怕你推開
我因你掙扎得連呼吸都不該
找一位天使去將冰破開 （再將天破開）
我願為我生 （拒絕為你死）
拒絕為你變的擔當怪胎
找一雙翅膀來把心張開 （把心張開）
我願為我生 （努力愛到死）
努力為我信的荒天老地 活
要飛
我需要乾脆些 人間再誘惑都會放得開
你需要尊敬些 誰抑鬱都不該 （自然能自愛）
找一位天使去將冰破開 （再將天破開）
我願為我生 （拒絕為你死）
拒絕為你變的擔當怪胎
找一雙翅膀來把心張開 （把心張開）
我願為我生 （努力愛到死）
誕下就要哭 （跌下就要飛得起）
不要相信一切將我拯救的真理
只要相信一世得我拯救自己
天使跟怪胎
約好要飛
我都要飛
不要相信一切將我拯救的真理
只要相信一世得我拯救自己
天使跟怪胎
約好要飛
我都要飛
Drums programmed and strings arranged by carl”dafreak”wong
