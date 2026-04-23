那抹柔光，名為你

那抹柔光名為你 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光

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東方新地編輯部

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Ian Chan 陳卓賢 《那抹柔光，名為你》( The Light )於今日4月22日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

Mirror新歌《那抹柔光，名為你》目錄

那抹柔光，名為你 MV｜製作
那抹柔光，名為你 MV｜歌詞
那抹柔光，名為你 MV｜MV連結

那抹柔光，名為你 MV｜製作

曲：Ian 陳卓賢
詞：Ian 陳卓賢
編：Cousin Fung
監：Ian 陳卓賢

那抹柔光，名為你 MV｜歌詞

微雨略帶夕照
像你可愛 沒有像你重要
零碎光線穿梭於這半秒
淘氣的臉牽動我心跳

傍晚日照倦了
亦有溫暖 驟覺是你在笑
凝固雙眼內的感嘆
察覺驟然已達旦

如光的寬容 憑色彩照遍灰暗
風的堅強 塵土中放肆飛舞
說 不必怕 世界若難 不必怕
如星的光芒 夜空中引領方向
水的溫柔 漩渦中可擁抱我
說 不必怕 世界若難 不必怕
“OK”

寒冬雨後的希冀
那抹柔光 是你

漆黑的記憶 已經掩蓋得太多
不敢置身曙光 深處孤單一個 哭過
四處昏暗 怎料你經過

如光的寬容 憑色彩照遍灰暗
風的堅強 塵土中放肆飛舞
說 不必怕 世界若難 不必怕
如星的光芒 夜空中引領方向
水的溫柔 漩渦中可擁抱我
說 不必怕 世界若難 不必怕
“OK”

煩囂中始終有你
那抹柔光 是你

OP: Music Nation Publishing Co. Ltd.

All Program Tracks：Cousin Fung
Guitars：鄺梓喬
Bass：陳兆基
Drums：威倫
Backing Chorus：Cousin Fung、Ian Chan
Vocal Recording Engineer: Ian Chan

那抹柔光，名為你 MV｜MV連結

訂閱Channel: Mirror

圖片來源：Youtube@Mirror資料或影片來源：Youtube@Mirror

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