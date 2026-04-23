那抹柔光名為你 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Ian Chan 陳卓賢 《那抹柔光，名為你》( The Light )於今日4月22日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《那抹柔光，名為你》目錄
那抹柔光，名為你 MV｜製作
那抹柔光，名為你 MV｜歌詞
那抹柔光，名為你 MV｜MV連結
那抹柔光，名為你 MV｜製作
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：Ian 陳卓賢
|編：Cousin Fung
|監：Ian 陳卓賢
那抹柔光，名為你 MV｜歌詞
微雨略帶夕照
像你可愛 沒有像你重要
零碎光線穿梭於這半秒
淘氣的臉牽動我心跳
傍晚日照倦了
亦有溫暖 驟覺是你在笑
凝固雙眼內的感嘆
察覺驟然已達旦
如光的寬容 憑色彩照遍灰暗
風的堅強 塵土中放肆飛舞
說 不必怕 世界若難 不必怕
如星的光芒 夜空中引領方向
水的溫柔 漩渦中可擁抱我
說 不必怕 世界若難 不必怕
“OK”
寒冬雨後的希冀
那抹柔光 是你
漆黑的記憶 已經掩蓋得太多
不敢置身曙光 深處孤單一個 哭過
四處昏暗 怎料你經過
如光的寬容 憑色彩照遍灰暗
風的堅強 塵土中放肆飛舞
說 不必怕 世界若難 不必怕
如星的光芒 夜空中引領方向
水的溫柔 漩渦中可擁抱我
說 不必怕 世界若難 不必怕
“OK”
煩囂中始終有你
那抹柔光 是你
OP: Music Nation Publishing Co. Ltd.
All Program Tracks：Cousin Fung
Guitars：鄺梓喬
Bass：陳兆基
Drums：威倫
Backing Chorus：Cousin Fung、Ian Chan
Vocal Recording Engineer: Ian Chan
訂閱Channel: Mirror