金剛不壞 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Jer Lau柳應廷《 金剛不壞 》( Indestructible )於今日5月19日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《金剛不壞》目錄
金剛不壞 MV｜製作
金剛不壞 MV｜歌詞
金剛不壞 MV｜MV連結
金剛不壞 MV｜製作
|曲：黃明德 Dark Wong / Eirik Næss / Lars Horn Lavik / Samuel Yu余琛懋
|詞：小克
|編：逆流
|監：王雙駿
金剛不壞 MV｜歌詞
誰犯十誡 誰投石塊
姦淫何算壞
誰用巨債 來填舊債
貪婪未夠壞
五官端正投入時代裡變歪
未怕身敗名裂來自我放大
病魔 哪及人壞
病好 繼續頹敗
病菌 也被人類拍賣
從今天起 無視這世界
善或惡根本不在乎 永久不表態
排列好碗筷 讓我活著便偉大
不以測謊機 來驗證世界
讓每一張嘴 也只吹起塵埃
用改錯帶 修正所有真理 什麼都不信賴
誰在換屆 誰在跪拜
刁民誰養大
誰在大嗌 來求愉快
中年還是少艾
無藥可救墮進沉默裡肢解
就算不藥而癒仍沒法長大
壞與好 永沒註解
我沒炮轟 你別棄械
從今天起 無視這世界
善或惡根本不在乎 永久不表態
排列好碗筷 讓我活著便偉大
不以測謊機 來驗證世界
讓每一張嘴 也只吹起塵埃
用廣告牌 掩蓋所有真相 什麼都要誇大
賤 人涼薄 無犯駁 別拆解
壞到透頂時 獨孤求戰敗
從今天起 融入大世界
但別再修街補路 如良善沒屍骸
黑暗是心裡面境界 放生兼救火怎算高階）
得到金腰帶 誰又最變態
問你怎分解 還是要問AI
獲得答覆：一切皆泡影難道金剛不會壞
OP: EEG Music Publishing Limited / Arctic Rights Management AS / Music Bravo Co., Ltd. / Harbour Heroes Limited
SP: EEG Music Publishing Limited / peermusic (S.E. Asia) Ltd. / Music Bravo Co., Ltd. / Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
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