非物質文化遺產 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Mirror新歌《非物質文化遺產》目錄
非物質文化遺產 MV｜製作
非物質文化遺產 MV｜歌詞
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非物質文化遺產 MV｜製作
|曲：Nekothemeow
|詞：王智德
|編：鄧東成EAST CITY
|監：李一丁
非物質文化遺產 MV｜歌詞
你哋期待緊啲乜想聽啲乜想睇啲乜
記得畀掌聲就得
等到頸都長埋 後面都俾你遮晒 究竟為乜
(跟住䟴)
嚟到不如放低包袱
忘記返工俾人屈 出街車又塞
你雙眼冇靈魂好似好大壓力
係咪俾人激到想 port sick
同事有啲 fake
老細有啲撠
張枱有啲迫
顧客是對的
莫生氣公式究竟邊個發明
邊個負責pantry嗰撻污漬
個世界太快 快到出界
開心冇得買 享受我所在邊界
個世界太快 太大太古怪
癲覆嘅生態不可決定我心態
我感同身受 返工做嘢總有 難受嘅時候
試過喺台上失去節奏 表現打折扣
接收評論如詛咒 唯有低頭搵出口
攝高個枕頭妄想用時間寶石返轉頭
機會 已錯過 笑你嘅名有一百個
就算拍通宵 作品都只係輕輕帶過
狀態每況越下點算呀 感受越嚟越差
跟住玩自閉呀笑容要自製呀
咁落去自己蝕底呀
個世界太快 快到出界
開心冇得買 享受我所在邊界
個世界太快 太大太古怪
癲覆嘅生態不可決定我心態
邊有咁多懷才不遇只係固有想法框住
心諗事在人為 喂 唔好俾自己阻住
創意冇榜樣跟住有嘢就講有衫就晾
閒人同細菌太多 搞到 噏住噏住
聽過行行出狀元 有冇聽過行行都有壓力
只有你自己最清楚心中嘅想法價值
冒險講膽識 做決定梗係忐忑 為反擊
諗返細個買玩具嘅目的嗰道力
步伐可能啱可能錯呢個結構無法改造
要提醒自己繼續郁唔好留喺跌低嗰度
想要更大嘅勝利
就需要更大嘅勇氣
有時要放低自己
放長線唔等於自卑
做得好唔單靠天份
唔識放棄先係天賦
任何環境任何對手
通通應付一一兼顧
打破局限嘅想像
冇人係絕對嘅榜樣
希望你聽完呢三分鐘
得到一分嘅力量
個世界太快 快到出界
開心冇得買 享受我所在邊界
個世界太快 太大太古怪
癲覆嘅生態不可決定我心態
只要少少時間 就知點樣可以繼續行
諗返 當初決定出發就唔係一時間
呢個世界嘅機遇 邊有得輪住嚟揀
識將獵物咬實唔放就係 非物質文化遺產
資本金字塔入面各自有一套方法生存
成功係無法定義 放棄係失敗嘅根源
未必個個都明白好似上次個餐廳職員
係咁想收我隻杯但明明我都仲未飲完
講完
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