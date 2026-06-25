黑蛇傳 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Jeremy 李駿傑《黑蛇傳》(Good Omens)於今日6月25日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《黑蛇傳》目錄
黑蛇傳 MV｜製作
黑蛇傳 MV｜歌詞
黑蛇傳 MV｜MV連結
黑蛇傳 MV｜製作
|曲：陳蕾
|詞：梁嘉茵
|編：／制王雙駿
|監：
黑蛇傳 MV｜歌詞
腐化的人 一個未嫌夜
屬世的人 風雨下來 狂又野
降 生現代 生禍害 還是禮物
要血管內外 觀自在 注定 我太冰冷沒有所求
跌倒在原野
這晚若 壯願未酬 鬥又鬥
等天國 時日倒流
沒然後
一路上屈就 深淵 鋪滿藉口
想調亂左右 答案 大概不接受
討日夜保佑 死守不過
太細想然後 天選的我 怎捨得我 壞血在流
幻化黑蛇 水往下流 就滿瀉
屬世的人 苦惱自尋 每日 狂 又野
得我 失落像 驕傲像 流浪聖物
要血管內外 都受害 哼出我的委曲 不能改
盡情愛
一路上屈就 深淵 鋪滿藉口
想調亂左右 答案 大概不接受
討日夜保佑 死守不過
太細想然後 天選的我 怎捨得我 壞血在流
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
翻身超過道理盡頭
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
黑色的我 萬世入流
在原地 捲曲的我 傷～過後 死～不透 逾越以後
等我照舊
到午夜 要從皮肉 拼命大逃走
苟活在將就 深淵 可有缺口
怎調亂左右 答案在髮膚背後
守日夜保佑 蒼天 保我
塵土在援助 僭越橫禍 死海一過 反正我掌舵
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
翻身超過道理盡頭
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
Ah e ya e dela
黑色的我 萬世入流
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