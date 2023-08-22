Again! MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Edan 呂爵安 《 Again! 》於今日8月22日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《Again!》目錄
Again! MV｜製作
Again! MV｜歌詞
Again! MV｜MV連結
Again! MV｜製作
|曲：Edwin Tong
|詞：周耀輝
|編：Edwin Tong@emp
|監：Edward Chan / Edwin Tong@emp
Again! MV｜歌詞
邀請各位 相信再差空氣 都有再生花
邀請各位 相信再髒街角 美麗能自拍
如行囊只需結他
前途只需驚訝
挫敗過的 不將傷痛變做習慣
將得到再生的愛 一吻再出發
祝福各位 衝過再急的雨 心血能淨化
如隨時計算代價
隨時可以害怕
站在這裡 繼續再唱新歌 再去闖新世界
回憶多黑 都要再多一次期待的資格
天多黑 都要再光一次如盛夏
要是誕生生無常
渴望如一一會再
給你盛裝 給我約會 統統不理它
繼續再浪漫
因此各位 將要再多千歲 先至再牽掛
祝福各位 將會再得一切 風雪降下
仍能去到盡嗎
仍能生到活嗎
站在這裡 繼續再唱新歌 再去闖新世界 留下
回憶多黑 都要再多一次期待的資格
天多黑 都要再光一次如盛夏
要是誕生生無常
渴望如一一會再
給你盛裝 給我約會 統統不理它
繼續再浪漫
記得所有未到都叫未來 來為問你 你好嗎 陽光下
回憶多黑 都要再多一次期待的資格
天多黑 都要再光一次如盛夏
要是誕生生無常
渴望如一一會再
祝你幸福 祝我快樂 即管不理它
繼續再浪漫 再累都不怕
Again! MV｜MV連結
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圖片來源：Youtube@Mirror資料或影片來源：Youtube@Mirror