Alright MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Tiger 邱傲然 《Alright》於今日3月5日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《Alright》目錄
Alright MV｜製作
Alright MV｜歌詞
Alright MV｜MV連結
Alright MV｜製作
|曲：周天衡
|詞：Oscar
|編：周天衡
|監：周天衡
Alright MV｜歌詞
Alright 周遭的苦況改變不了
未夠大志被世人需要
沒法像你重要
Alright 一息間給訕笑
我確定我落後了
運氣亦耗盡了
但是剩低相信我的
就是讓我未躊躇的 不會心息
也許 天公一早捨棄
但就是 在路途上
總有你在 每一個你
不放棄 願意跟我一起
我知 不應這麼收尾
就為着現實殘酷都有你在每一個你
呼過氣 又再消化傷悲
Alright 一杯酒都會把我拯救
又放下壓力繼續出走
讓我又再獲救
也許 天公一早捨棄
但就是 在路途上
總有你在 每一個你
不放棄 願意跟我一起
最後我 有沒有獎章
你亦會 結伴去想像
在日後 亦是共同路向
也許 苦楚開始翻飛
但就是 在路途上
苦到最盡 也總有你
苦有你 願意一世一起
我知 並沒法逆轉風氣
不過你在 我知有你
苦到尾 又再消化傷悲
Alright MV｜MV連結
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