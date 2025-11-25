Gimme Gimme MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Mirror新歌《Gimme Gimme》目錄
Gimme Gimme MV｜製作
Gimme Gimme MV｜歌詞
Gimme Gimme MV｜MV連結
Gimme Gimme MV｜製作
|曲：Karl Stefan Aberg / Hanif Hitmanic Sabzevari / Christian Berglund / 紀佳松Jeremy G (Future Sound) / Daniel Kim
|詞：T-Rexx
|編：Hanif Hitmanic Sabzevari / Christian Berglund
|監：Edward Chan
Gimme Gimme MV｜歌詞
即管走位不必守規 全場無人坐低
步伐自動 自在地踏動 猶如無人駕駛
Start, dance till we drop
找一刻 道別外面 步入大殿 讓面具放低
綑綁的西裝 放膽拆開
聽軀體呼吸 放空腦袋
坊間的喧嘩 已分隔開
不改裝筋骨 也可脫胎
Start, dance till we drop
貪一刻 直視慾望 直達極樂 並沒罪悔改
人一解鎖可以跳
叫蹦跳的靈魂盡數號召
來一起變萬人迷
沉迷狂熱別要退燒
Gimme gimme gimme all your love tonight
Gimme gimme gimme cuz’ it feels so right
I want it hot, na na na na na oh oh oh
I want it hot, na na na na na oh oh oh
Gimme gimme gimme all your love tonight
Gimme gimme gimme cuz’ it feels so right
I want it hot, na na na na na oh oh oh
I want it hot, na na na na na
當音響都統統開啟 誰能平緩到底
脈象律動 萬象亦律動 形成恒常法規
Start, dance till we drop
底子的 內在動力 換做熱力 滴著汗發揮
當低音識得 播出慰解
當雙手識得 放膽舞擺
當雙腿識得 發表見解
基本功初級 也可進階
Start, dance till we drop
該感激 內在自備 限定特技 現在被破解
誰都可找到訣竅
你擁有的潛能沒法預料
來一起變萬人迷
沉迷狂熱別要退燒
Gimme gimme gimme all your love tonight
Gimme gimme gimme cuz’ it feels so right
I want it hot, na na na na na oh oh oh
I want it hot, na na na na na oh oh oh
Gimme gimme gimme all your love tonight
Gimme gimme gimme cuz’ it feels so right
I want it hot, na na na na na oh oh oh
I want it hot, na na na na na
先捉緊這一刻woo oh woo oh
立定空翻轉側woo oh woo oh
燈光不敢轉黑woo oh woo oh
能量超出法則woo oh woo oh
Gimme gimme your love
Gimme gimme
Yeah
Gimme gimme
Huh, oh
Gimme gimme gimme all your love tonight
Gimme gimme gimme cuz’ it feels so right
I want it hot, na na na na na oh oh oh
I want it hot, na na na na na oh oh oh (Let’s go)
Gimme gimme gimme all your love tonight
Gimme gimme gimme cuz’ it feels so right
I want it hot, na na na na na oh oh oh
I want it hot, na na na na na
先捉緊這一刻woo oh woo oh
立定空翻轉側woo oh woo oh
燈光不敢轉黑woo oh woo oh
能量超出法則woo oh woo oh
Gimme gimme your love
訂閱Channel: Mirror