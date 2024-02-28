WARRIOR MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Mirror新歌《WARRIOR》目錄
WARRIOR MV｜製作
WARRIOR MV｜歌詞
WARRIOR MV｜MV連結
WARRIOR MV｜製作
|曲：Val Del Prete / Hwan Yang
|詞：林若寧
|編：Val Del Prete / Hwan Yang / Edward Chan
|監：Edward Chan
WARRIOR MV｜歌詞
Rap詞 ：Lokman@MIRROR / Alton@MIRROR
笨蛋 虛偽 阻擋火車衝不出新路軌
壞蛋 拉關係 新推出測謊機誰用地位關掣
高級的 低質的 力量範圍 困住了階梯
給挑剔 給威迫 未下跪天規靠信仰打低
難成為習慣做一隻棋 行動都顧忌
挺起腰骨被負評練勇氣 挺起胸襟任未來不似預期
大不了死 亦不會避
念力能做武器 滴汗能做武器
新聲音慘遭攻擊有了準備
浩浩蕩蕩迎來另一新世紀
越鬧越熱鬧是轉機 越靜默越寂寞難有驚喜
運用念力凡人亦都可以飛
拆去幾多關卡 多了幾多怪咖 擁抱他 以新血灌溉天地
RAP
我捉緊 獨有氣魄 靠節拍
吹散困惑 無視踐踏
專注鑄 造盔甲 出發 攻塔
將陳舊規格續一續一 續一擊殺
用汗與血作抵押無懼孤注一擲
新基因 新膚色 後浪面前（別販賣著舊軟件 別賣弄著舊日經典）
新規則 新東西 做實驗（實驗一支一支一支火箭）
成員未退出讓陰暗面 成敗都正面
以閃光燈在地球大作戰 以咪高風大預言一個十年
冒一次險 發一次電 越定型越要變 越技窮越要變
超光速火星軌跡快過閃電
浩浩蕩蕩迎來另一新世紀
越鬧越熱鬧是轉機 越靜默越寂寞難有驚喜
運用念力凡人亦都可以飛
拆去幾多關卡 多了幾多怪咖 擁抱他 以新血灌溉天地
never give up never give up
never give up I got it I’ve got a warrior heart
never give up never give up
never give up I got it I’ve got a warrior heart
RAP
封閉嘅態度 我畫上句號
新世界創造 一班被選中嘅細路
不驕 不傲 不斷變化再進化 引發 連場風暴
訊號 收到 出發偉大航道
標準有新嘗試 摩打有新電池
殘舊配件很有事 停頓再開始
新的古蹟新的史詩不設定義
輾轉反側即將湧出新一批幼齒
浩浩蕩蕩迎來另一新世紀
越鬧越熱鬧是轉機 越靜默越寂寞難有驚喜
聚集念力凡人亦都可以飛
勇氣只可開機 相信總可以飛 新世紀 我請你要有準備
never give up never give up
never give up I got it I’ve got a warrior heart
never give up never give up
never give up I got it I’ve got a warrior heart
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