《駱駝》歌詞｜my little airport新歌歌詞+MV首播曝光
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駱駝歌詞｜my little airport《駱駝》於2023-10-26推出新歌MV，東方新地整合了my little airport新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
my little airport《駱駝》 | 目錄
my little airport《駱駝》｜歌詞
Cada vez al extranjero se vuelvó uno más español
(But I have never forgotten Spain. And every time I am overseas, I come back even more Spanish – Picasso )
哪種形狀？哪種色調？
哪種程度的悲傷出現這天？
哪種成份？哪種級別？
哪種濃度？可否講得具體點？
我再也沒有見過庇理羅士
百幾年前一個猶太人每日由山頂騎駱駝去中環返工
直到纜車出現
我再也沒法踏進水上皇殿
唔知點解從來都冇去過
我都想知我識嘅人 係咪得我冇去過呢個香港景點
當時有人話庇理羅士轉咗坐纜車之後
駱駝好抑鬱
喺山頂跌落懸崖自殺
珍寶船結業之後
去到公海好似有意識咁
直接沉沒海底裡面
水星 藍調
咖啡 激烈
半山 重疊
交響曲
工廈 雨天
聖經 沉默
結他 閃電
晚安 同學
衣帽間
沙漠 海邊
納粹去問了這位鬥牛勇士
「幅畫係你嘅作品？」勇士話 「唔係， 係你哋嘅作品」
一個寒冬畫室裡面
你有沒有聽過幾年前這事？
「丐幫有幾多人唔係由我決定， 係由皇帝決定」
回答記者嘅學生高票落選那天
之後幅畫去到唔同嘅國家展覽
每次搬運都有痕跡留喺幅畫上面
至於個學生
無人見到他去了哪邊