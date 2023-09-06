《牙痛文學》歌詞｜N9新歌歌詞+MV首播曝光
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牙痛文學歌詞｜N9《牙痛文學》於2023-09-05推出新歌MV，東方新地整合了N9新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
N9《牙痛文學》 | 目錄
N9《牙痛文學》｜新歌試聽
N9《牙痛文學》｜製作
作曲：Jan Curious / Herman @ The Hertz
作詞：鍾說 / Jan Curious / N9
編曲：Herman @The Hertz / Jan Curious
監製：Jan Curious / Herman @The Hertz
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N9《牙痛文學》｜歌詞
由九歲嗎 迷戀我嗎
坐在班房中托著半個下巴
陪我盡講 無數夢話
話過一起 將來我也不怕 但你出走 我的笑封了口
單頭照片拍得太醜
是我誤信共你可白頭 大事沒有發生
怎麼抑鬱至今
大事沒有發生
小傷感准我一呻
哭過吵過 好好上一課 留下我
麻木過 磨合過
和我可會醫好 似最初
改過 頹廢沒動 笑得很痛
我又想起你被那位觸碰 時間倒轉我不會找藉口
偷取半天假補缺口
極照料你換你的逗留 大事沒有發生
怎麼抑鬱至今
大事沒有發生
小傷感准我一呻
哭過吵過 你缺席了麼 留低我
麻木過 磨合過
和我可 會醫好 似當初
為何 剩我掙扎淚流中
再刺激我不受控
勉強反咬扮神勇
卻已經撲空 大事沒有發生
不必反芻至今
寂寞沒有原因
悲觀的苦惱自行紓困
我抱著創傷無指引
如沒法療癒我
但至少痛苦中我唱歌
圖片來源：專輯封面