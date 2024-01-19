《OK啦喎》歌詞｜N9新歌歌詞+MV首播曝光
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OK啦喎歌詞｜N9《OK啦喎》於2023-12-20推出新歌MV，東方新地整合了N9新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
N9《OK啦喎》 | 目錄
N9《OK啦喎》｜歌詞
N：嗰一位 要玩計上計
講咗向東佢竟偏偏要西
E：呢一位 佢好有默契
我篤兩篤 佢就OK咁到位
N：想高貴 點知更失禮
貼錢買辛苦都咪話唔弊
E：講經濟 佢先最實際
計清計楚 隨時有價錢睇
OkOkOkOk啦
N：吓 我要同你周街發爛渣
OkOkOkOk喎
E：吓 呢刻我需要自己一個
OkOkOkOk啦
N：吓 同我行到幾遠未知架
OkOkOkOk喎
E：（想要幾錢 講清楚囉）
合：OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
合：（OkOk）即管體現 今鋪靠佢點到點
（OK喎）即管體現 今晚佢替我充電
（OkOk）即管體現 分手無怕佢慢慢咁計錢
（OK喎）即管體現 使乜吓吓掖手先知轉左邊
（OkOk）即管體現 今鋪靠佢點到點
（OK喎）即管體現 今晚佢替我充電
（OkOk）即管體現 分手無怕佢慢慢咁計錢
（OK喎）即管體現 聽朝放假我去邊都好方便
合：OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
OK O乜嘢K
O咗吓K加個喎就OK
OkOkOkOk啦
N：吓 我要同你周街發爛渣
OkOkOkOk喎
E：吓 呢刻我需要自己一個
OkOkOkOk啦
N：吓 同我行到幾遠未知架
OkOkOkOk喎
E：（我OK喎 係你唔識貨）
合：（OkOk）即管體現 今鋪靠佢點到點
（OK喎）即管體現 今晚佢替我充電
（OkOk）即管體現 現實係人情同現金玩套現
（OK喎）即管體現 日日行前行後都幾咁招搖
（OkOk）即管體現
（OK喎）即管體現
（OkOk）即管體現
（OK喎）即管體現