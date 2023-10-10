《酒場限定 (feat. 拉天糟 & PetPetShawn)》歌詞｜NKidd, 拉天糟, PetPetShawn新歌歌詞+MV首播曝光
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NKidd, 拉天糟, PetPetShawn《酒場限定 (feat. 拉天糟 & PetPetShawn)》｜歌詞
NKidd:
Alcoholic make me feel so good
但係飲得太多 生力就So rude
又話side bet 又話開賭盤
九叔一早教過唔貪果盤 你都係行先死先 抱住馬桶過夜果款 黎到Club場我做主場請你聽聽歌 我派PetPetShawn
青島 get it more 但你清唔到就湯
一嘔我就拖 Whisky 溝益力多
振揚教我gang貨收係倉 有啲野傷身 唔好索入個鼻哥
落到Scho 唔聽 MC $cho
睇我solo 簡單 操暴
對冧你再拎你去鋪路 順手影張Photo
轉過個場開多兩張Table 三支Black Label 溝Coke唔係Coke Zero
啲酒倒哂去 拉天糟度 飲過茅台 都有飲過竹葉青
Lucky 仆街得對啤
想去廁所 下鋪啦 你有申請咩?
飲酒係Day Day 你飲酒係妹妹
倒酒鬼尻鼠 屌你 係度養金魚 玩住衾棉胎 我隻手長就淡定
揸住成打獅威 係任飲場內限定
大排檔講唔該 飲多兩杯黎料扮勁
下場要去邊威 攬住條女應該暫定 酒啊 我嗌酒啊 圍枚手啊
九個六開啊 邊有咁多個九啊
喺度又要賴尻撞酒 最衰都係支紅酒
睇你個樣都就嘔 比你清3 shot 就走 拉天糟：
啱啱開始出嚟玩 最緊要學識應付查牌
唔係為咗擦鞋唔係講笑啊喂認真
幾件圍住你嚟屌嗰陣咪盞 搞到全場都無哂癮
不如索性拎定身份證出嚟 袋穩電話再較靜音 知你玩健身 都唔洗行路掗掗拃拃咁
睇住撞親人咪恰人生得矮
喺Club場玩身位
大家一睇就知 唉 原來所謂土地問題用嚟做藉口 扮哂飲醉酒 望到月球化身大狼狗
就算自己友衰多手比人毆 打都唔會救
鬼叫獲獲都比人投訴係頭號鹹豬手
仲唔識收簡直係唔知醜 唔飲得就咪 周圍撩事鬥非
又話兀實 擰轉頭你倒哂落地
至憎啲扮飲用紙巾去揞口
比我團長周到會即場斬首 玩住衾棉胎 我隻手長就淡定
揸住成打獅威 係任飲場內限定
大排檔講唔該 飲多兩杯黎料扮勁
下場要去邊威 攬住條女應該暫定 酒啊 我嗌酒啊 圍枚手啊
九個六開啊 邊有咁多個九啊
喺度又要賴尻撞酒 最衰都係支紅酒
睇你個樣都就嘔 比你清3 shot 就走 PetPetShawn：
喂 飲啦最撚靚啊 邊邊接未揀方向
頭先嗰杯都未飲曬仲好意思去揀歌唱
我係要人一嗌到中啊 我飲得你吹撚漲啊
放題店都黑名單我話我當佢任飲場 你鐘意Show Quali我無問題 但係飲得先好
咪等我換完衫出到黎個零鐘就不支倒地
高級組就咪用杯啦 不如逐支逐支賭
寡人2年前係佐敦一個人掃曬一支Soc 佢打Game Boy搵手指撩出老土招黎呃細路
落Pacific 買三送一 計唔啱數要睇閉路
輸幾鋪佢話認真 企起身
拉筋加反智擴胸
比我周到佢搭車我即刻嗌劈 順手反轉個盅 諾士佛台 三間打天下
GuluGulu Show Time Arena
啤酒大酒 Nevermind 喺太子酒吧街
邊間重女 我就唔知 講抵屌就 Give Me Five