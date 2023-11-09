《板斧》歌詞｜Novel Flash, Novel Fergus (Novel Flash, Novel Fergus)新歌歌詞+MV首播曝光
Novel Flash, Novel Fergus (Novel Flash, Novel Fergus)《板斧》 | 目錄
Novel Flash, Novel Fergus (Novel Flash, Novel Fergus)《板斧》｜歌詞
Styling 幫我墊膊
冇兩道板斧邊個幫我接Job
初六拜完車公 飛去泰國
Ig Post Magazine封面 落機上亞博
做大 拼綜合能力
我冇再嘥口水同生意人講藝術
你作品記憶點 係件紅間恤
我啲Rap冇乜點啫 報紙成版出
我地瘦猛猛 唔算好好揪
零至一百 我由冇到有
演出Show Fee多過中彩票
笑著行入嚟 我笑著Get Out
歷史冊每頁要寫盡
逐個上戰術係車輪
All Eyes On Me 窺探每個Action
屋村 “MK” Became a Legend
好少貶 一面倒 誇緊
我習慣比油 Cut左先打燈
天才圖強 你一般就發奮
好多人眼紅我懷疑我個身有花粉
往頸上掛係嘅Diamond
論出手 我快過Mike Tyson
濃度媲美吧枱上杯Long Island
對我嘅性格 佢冇辦法形容
要攤起張沙發 咁先可能平庸
向我靠近 卻倆眼呈紅
膽大過包天 佢似砂煲
紅酒 黑西裝 雪茄刀
我哋負責創造俾佢地之後跟
Sponsor多過衣架我是但攞件新嘅
Roll埋一支擔起我當補品
金主約我出嚟坐低斟斟YACK股份
係永遠嘅好勝 係重度嘅病患係冇藥醫
球場跟隊 班靚仔着嘅係我件Tee
Styling幫我墊膊
冇兩道板斧邊個幫我Job
初六拜完車公 飛去泰國
IG Post Magazine封面 落機上亞博
做大 拼綜合能力
我冇再嘥口水同生意人講藝術
你作品記憶點係件紅間恤
我啲Rap冇乜點啫報紙成版出
我地瘦猛猛 唔算好好揪
零至一百 我由冇到有
演出Show Fee多過中彩票
笑著行入嚟 我笑著Get Out
出手嚇到佢標血
一本教科書不及兩本小說
由佢哋習慣掛住我由天光到天黑
對我上癮佢冇咁易搣甩
斟玻璃杯一半芝華士
我話一 佢哋少話二
劇本有好多
但我諗你嗰份入邊冇主角台詞
攞隻黑膠播 推大個Bass
真皮梳化實木掛衣
精製係精製細緻入微
鷹就係鷹就算喺高空跌落嚟
爬番起身 我滿處係泥濘
唔想去分 褒獎定批評
排隊經已起緊啲雞皮
同兄弟屹立喺山頂上揮旗
Styling 幫我墊博
冇兩道板斧邊個幫我接Job
初六拜完車公
飛泰國
我哋係升值嘅股
我係阿拉丁個壺
呢到係沙漠
加我哋係湖