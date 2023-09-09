《票房毒藥》歌詞｜Nowhere Boys新歌歌詞+MV首播曝光
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票房毒藥歌詞｜Nowhere Boys《票房毒藥》於2023-09-08推出新歌MV，東方新地整合了Nowhere Boys新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Nowhere Boys《票房毒藥》 | 目錄
Nowhere Boys《票房毒藥》｜新歌試聽
Nowhere Boys《票房毒藥》｜製作
作曲：Nowhere Boys
編曲：Nowhere Boys
監製：Nowhere Boys, Adrian Chan
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Nowhere Boys《票房毒藥》｜歌詞
填詞：黃偉文 誰會買飛
這一齣 怪異的戲
片中主角 相信那道理
舉世看不起
而這作品
只想找會明的你
無期望 世人每位都會愛自己
很慶幸 你回來了
拿着你預約的 一張戲飛 不要成為世人 全部都拜跪的神
讓我只 當你喜愛的人
無力再心跳 才卸任 不怕成為票房 無視的偉大作品
或只想給你 一個人看
普通觀眾 不要行那樣近 人格眾多
討好不了人的我
知音者 勇敢到捍衛我
不會有很多
誰要那些
一般觀眾 明解我
誰明白 暗藏作品深處 有什麼
很慶幸 你回來了
齊合唱 完場的歌 不要成為世人 全部都拜跪的神
讓我只 當你喜愛的人
無力再心跳 才卸任 不怕成為票房 無視的偉大作品
或只想給你 一個人看
普通觀眾 不要行那樣近
Woo～ 庸俗市場 給一百分
難及你贈一個吻
好 沒有一個人懂
得你崇拜 亦無憾 誰又冀求 得獎作品
蒙塵味覺 不可信任
等 凡人互相吸引
Woo~ 不要成為世人
盲目的當作偶像的人
就算我 本性沒人愛
仍勝於討錯歡心 不怕成為票房
完敗的 曠世偉大作品
或只想給你 一個人看
於漆黑裏 等我來抹淚印 誰會買飛
這一齣 怪異的戲
片中主角 忍了那啖氣
原來只想忍到 碰到你
圖片來源：專輯封面