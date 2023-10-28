《三十之前- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》歌詞｜Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星新歌歌詞+MV首播曝光
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三十之前- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲歌詞｜Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星《三十之前- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》於2023-10-23推出新歌MV，東方新地整合了Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星《三十之前- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》 | 目錄
Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星《三十之前- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》｜歌詞
O： 寂寞沒法忍受 夜靜令我發抖
我怕是我在某天消失於宇宙
K： 想知我有沒有 存在過
在各位的心裡一刻可等於永久
J： 熱鬧又太荒謬 累極亦沒法抖
Y： 我怕是我在某天輸給這宇宙
All： 當可以証實我 存在過
A： 又卻偏偏覺得自己彷彿一個小丑
K+Y： 我迷茫 有誰可領路
A+J： 向前進 如何可以不再心慌
All： 看到天空大了 我卻這麼困擾
O： 會痛只因我看過世界發現我有多麼渺小
J： 渺小到 為舊夢而動搖
A： 墜入大城浪潮
J+A： 我唯求能 在變幻裏放聲的叫囂
All： 想大叫 很多感想發表
（Y： 不安)(K： 天色 匆匆變調）
J： 誰樂意細聽 我極渺小
（Y： 對照最初幾多歡笑）
A： 想長得更大 O： 都想七歲時
J+K： 想多幾晚一轉身已變得太大
All： 光陰追不到了
A+K： 但你 是你 於寂寞路上出現
J+O： 令我悠然糊塗拭乾眼淚望到光線
K+Y： 願繼續線上見 或繼續線下見
A+Y： 願繼續笑問你好 接受變遷
All： 看到天空大了 我卻這麼因擾
（J： 始終）（A： 變調）
O： 會痛只因我看過世界發現我有多麼渺小
(J： 終於也寂寥)
K： 渺小到 為舊夢而動搖
墮入大城浪潮
K+Y： 我唯求能 在變幻裏放聲的叫囂
All： 想大叫 很多感想發表
(J： 不安）(A： 天色匆匆變調）
Y： 還幸我有你 結伴渺小
（O： 對照最初幾多歡笑)
J： 身體早變大 Y： 心擠於那時
（A： 始終重要）
All： 把鐘摔破想好好再抱緊你吧
一起一哭一笑