《Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》歌詞｜Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星新歌歌詞+MV首播曝光

Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲歌詞|Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星《Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》於2023-10-23推出新歌MV,東方新地整合了Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。