《Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》歌詞｜Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲歌詞｜Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星《Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》於2023-10-23推出新歌MV，東方新地整合了Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星《Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》 | 目錄
Oscar、江𤒹生、陳凱詠等群星《Last Seen!- 叱咤903【失眠藥】廣播劇《Last Seen!》插曲》｜歌詞
A： 喂 你好嗎
O： 想知道 你好嗎
可惜我們已無法回到最初嗎
A： 喂 你好嗎
K： 世界變好變差 都不怕
誰會孤身一人
呼叫卻得不到答話
Y： 有時我們努力發夢很多記不了吧
卻凝看着往日那時點點結焦瘡疤
J： 有時我們拼命上路很多放低了吧
最後卻是你為我把惡夢通通招架
A： 線上見 線下見
都總要是這些臉
市道變 宇宙變
K： 都總可於這裏找光線
J： 一起笑過幾千遍
Y： 勾起半段默默記念
O： 就算 我在這邊 你在那邊
A： 線上見 線下見
抵不過生命變遷
K： 難免會被歲月污染
J： 一起喊過幾千遍
Y： 過去永沒改變
A： 幾多曾渴想過的
O： 等待兌現
A： 線上見 線下見
都總要是這些臉 （K： 寫新故事）
市道變 宇宙變 （O： 寫過序言）
K： 都總可於這裏找光線 （Y： 再揭一頁）
J： 一起笑過幾千遍
Y： 勾起半段默默記念
O： 就算 我在這邊 你在那邊
(J： 每段閒事仍舊上演)
A： 線上見 線下見
抵不過生命變遷 （Y： 新的鍛練或發展）
O： 難免會被歲月污染 (J： 我們)
(K： 分分刻刻交戰）
J： 一起喊過幾千遍
Y： 過去永沒改變
A： 幾多曾渴想過的
O： 等待兌現
Y： 喂 你好嗎
K： 想知道 你好嗎
J： 始終我們再無法回到 最初
O： 此刻我們卻仍也猶似 最初