《最後一艘先鋒號》歌詞｜Pandora樂隊新歌歌詞+MV首播曝光
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最後一艘先鋒號歌詞｜Pandora樂隊《最後一艘先鋒號》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了Pandora樂隊新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Pandora樂隊《最後一艘先鋒號》 | 目錄
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Pandora樂隊《最後一艘先鋒號》｜歌詞
曲: Anakin Foo
詞：T-Rexx
編: Pandora
監: Pandora 新一章展開旅途
升空一刻早倒數
望著地殼 再沒嫩綠 焰紅如同煉獄
過去那生機退散無蹤
再沒人在胡士托說夢話
講理想多麼大同
苦苦追憶 結尾誰能憾動
找 新的天國
新星體冰封中沒有光
該怎麼點著暖火
尋找 新的倚托
猜想的即使不像結果
也要進發摸索
高空偵測不到訊號
顛簸中差點倒數
出走即使機艙裡沒有地圖
都駛好我的先鋒號
高溫只得煎與熬
損毀的不可再補
不測中燒光依靠亦照樣熬
就任未來盡是問號
即使沮喪
舊日未覺這日漸近 為無聊而寂寞
到我看清轉眼要落荒 訣別詞未留下已到謝幕
艙裡得倒影在旁
星空多廣闊有誰來守望
找 新的天國
新星體冰封中沒有光
該怎麼點著暖火
尋找 新的倚托
猜想的即使不像結果
也要進發摸索
高空偵測不到訊號
顛簸中差點倒數
出走即使機艙裡沒有地圖
都駛好我的先鋒號
高溫只得煎與熬
損毀的不可再補
不測中燒光依靠亦照樣熬
就任未來盡是問號
Enjoy your ride
高空偵測不到訊號
顛簸中差點倒數
不甘災厄的擺佈定我命途
只好掙扎走出軌道
高溫只得煎與熬
都得親手操作好
不管機身將消耗亦向著前
就任未來盡是問號
想得多好 升空一刻早倒數
就浪蕩尋剩下路途
想得多糟 升空一刻早倒數
不管機身將消耗亦向著前
就任未來盡是問號
圖片來源：專輯封面