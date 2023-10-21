《終點靠近時》歌詞｜Pandora樂隊新歌歌詞+MV首播曝光
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終點靠近時歌詞｜Pandora樂隊《終點靠近時》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了Pandora樂隊新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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Pandora樂隊《終點靠近時》｜歌詞
曲: Tony Huen
詞: Oscar
編: Pandora
監: 舒文@ZooMusic , Pandora 還未夠鐘已坐齊人
圍着說起往事奇聞
談論着相交數十年 的腳印
好好碰杯 由衷的暢飲
離席到家裡漸回神
容讓我一個渡凌晨
重讀漫畫小說劇情 多半次
聽首愛歌 面對終點的靠近
未怕死 最驚這一秒想不起
哪些緊要事要 辦理
怕終記起的一剎 我就要送死
這小星體快將灰飛
餘下半天 捉緊快樂痛悲
唯望說出一句 無憾有珍惜過你
臨近夠鐘走出書房
和父母一起飲碗湯
含着淚親親這臉龐 挨過去
親口去講 下世懇請找到我
未怕死 最驚這一秒想不起
哪些緊要事要 辦理
怕終記起的一剎 我就要送死
這小星體快將灰飛
餘下太多 可給我留和記
唯望說出一句 無憾有珍惜過你
餘下片刻致電誰人
餘下片刻告別誰人 餘下片刻渴望誰人
然後世間恬靜無痕
圖片來源：專輯封面