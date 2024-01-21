《終點靠近時 (GALAXY WITHIN 2023 Live)》歌詞｜Pandora樂隊新歌歌詞+MV首播曝光
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終點靠近時 (GALAXY WITHIN 2023 Live)歌詞｜Pandora樂隊《終點靠近時 (GALAXY WITHIN 2023 Live)》於2024-01-05推出新歌MV，東方新地整合了Pandora樂隊新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Pandora樂隊《終點靠近時 (GALAXY WITHIN 2023 Live)》 | 目錄
Pandora樂隊《終點靠近時 (GALAXY WITHIN 2023 Live)》｜歌詞
多苦澀 還是盛開 仍捨不得放開
未能預知將來 誰可再次期待
雖走過 長路歷險 仍可一一記載
這路途多遠 就算失足不怕損
走一趟 不怕急速氣喘
還未夠鐘已坐齊人
圍着說起往事奇聞
談論着相交數十年 的腳印
好好碰杯 由衷的暢飲
離席到家漸回神
容讓我一個渡凌晨
重讀漫畫小說劇情 多半次
聽首愛歌 面對終點的靠近
未怕死 最驚這一秒想不起
哪些緊要事要 辦理
怕終記起的一剎 我就要送死
這小星體快將灰飛
餘下半天 捉緊快樂痛悲
唯望說出一句 無憾有珍惜過你
臨近夠鐘走出書房
和父母一起飲碗湯
含着淚親親這臉龐 挨過去
親口去講 下世懇請找到我
未怕死 最驚這一秒想不起
哪些緊要事要 辦理
怕終記起的一剎 我就要送死
這小星體快將灰飛
餘下太多 可給我留和記
唯望說出一句 無憾有珍惜過你
餘下片刻致電誰人
餘下片刻告別誰人
餘下片刻渴望誰人
然後世間恬靜無痕