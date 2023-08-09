《我們的故事未完…待續》歌詞｜per se新歌歌詞+MV首播曝光
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我們的故事未完…待續歌詞｜per se《我們的故事未完…待續》於2023-07-11推出新歌MV，東方新地整合了per se新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
per se《我們的故事未完…待續》 | 目錄
per se《我們的故事未完…待續》｜新歌試聽
per se《我們的故事未完…待續》｜製作
作曲：per se
作詞：亞木
編曲：per se
監製：per se
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per se《我們的故事未完…待續》｜歌詞
張開眼 會在你夢境消失嗎
怕驟雨 無法給你撐著傘
幾千晚 邂逅裡夢醒 於一剎那
離開你 時間點太錯亂嗎 有關你的記憶 貫穿潛意識
結局盼逐漸轉化
正跟你的嘆息 隔空回應
心聲可聽到嗎 難道 你我那個故事未完
延續在虛幻嗎
每一個夢裡靠近你捉緊追憶的 一剎
兜兜轉 你我過去美夢未圓
沈睡亦真實嗎
縱一瞬遇上 變卦
最撼動時定格 雖失散 我沒法就此 心灰意冷
尋找你 還欠一句告白嗎 有關你的記憶 渴想回去的
我靜看夜空牽掛
試跟我的訊息 隔空回應
呼吸都聽到嗎 難道 你我那個故事未完
延續在虛幻嗎
每一個夢裡靠近你捉緊追憶的 一剎
兜兜轉 你我過去美夢未圓
沈睡亦真實嗎
縱一瞬遇上 變卦
世界沒停下 難道 你我有過故事未完
藏著什麼密碼
某一個夢裡與你 廝守終身對嗎
回望 你我過去似夢未圓
存在什麼落差
也許會害怕 也許更念掛 其實 你我那個故事未完
同步在心內嗎
每一個夢裡擦過你爭取相擁的 一剎
兜兜轉 你我過去美夢未圓
仍待續變真嗎
縱一切遇上 變卦
這信念難抹煞
圖片來源：專輯封面