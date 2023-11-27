《孤獨先生》歌詞｜Phoebus Ng 吳啟洋新歌歌詞+MV首播曝光
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孤獨先生歌詞｜Phoebus Ng 吳啟洋《孤獨先生》於2023-11-15推出新歌MV，東方新地整合了Phoebus Ng 吳啟洋新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Phoebus Ng 吳啟洋《孤獨先生》 | 目錄
Phoebus Ng 吳啟洋《孤獨先生》｜歌詞
誰會懂 孤身為自尋某種
空虛寂寞凍
一吸一呼將思念盡斷送
我頻率只跟我接通
愛極重 若有所失的感覺才了解怎折衷
我未盼 你目送 任由街上路人鬧哄
我只聽見歌單裏自訂逐個夢
情願 一轉身消失到
無人問及行蹤
儘管 來無影去像風
讓我避免扮笑臉承受千種痛
寧可 一息間孤單到
無人事事投訴
我這一套 枯燥但獨到
難道我 必須互抱
愛極重 若有所失的感覺才記起怎放空
我未盼 你目送 蔓延孤獨未曾自控
我知心態多反諷不會博認同
情願 一轉身消失到
無人問及行蹤
儘管 來無影去像風
讓我避免扮笑臉承受千種痛
寧可 一息間孤單到
完全杜絕煩惱
懶得哭訴 心血別亂吐
難道我 必須做到
情願 一轉身消失到
無人問及行蹤
儘管 無情得似暴風
讓我別發現我在人後隱隱痛
寧可 一息間孤單到
無遺憾或回報
拼死擁抱 將氣力盡耗
難道會扭轉定數