《過度關注組》歌詞｜RubberBand新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
過度關注組歌詞｜RubberBand《過度關注組》於2023-12-20推出新歌MV，東方新地整合了RubberBand新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
RubberBand《過度關注組》 | 目錄
RubberBand《過度關注組》｜歌詞
摯友 正浪蕩愛琴海
某某紅館 裡置身燈海
相識 到不結識 展出別緻影像
你看着 沮喪沒有在場
拍檔 上電視獲獎的盛會
舊日同窗 與大客乾杯
不休 那虛線間 展出 戰績的動態
懷疑人生 到自信活埋
Oooh… 所有故事 彷彿施咒
Oooh… 壓緊眉頭 也都接受
明明 墮進 虐待自己圈套
心魔 怎參透
一起身 惺忪中滑動
吃與喝 婚禮或返新工
心中暗忖 讚賞批評
總 比較起自己
你每日 心已累也繼續
Oooh… 所有故事 彷彿施咒
Oooh… 壓緊眉頭 也都接受
明明 墮進 虐待自己圈套
你卻當作你救贖
從未 承認 跳進圈套
怪你怕 世界放逐
幾多天仙 經過美圖虛張過
幾多風光 不過砌詞虛火
根本統統 只報慶賀 藏起坎坷
你也盡情 吸收得更餓
所有故事 施出的咒
Oooh… 壓緊眉頭 也都接受
明明 墮進 虐待自己圈套 怎麼偏偏
迴旋路轉 犯賤中虛耗
秒秒 分分
一切故事 精彩枯燥
哪要你去關注過度