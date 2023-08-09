《不冷淡不熱情》歌詞｜Serrini新歌歌詞+MV首播曝光
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不冷淡不熱情歌詞｜Serrini《不冷淡不熱情》於2023-07-15推出新歌MV，東方新地整合了Serrini新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Serrini《不冷淡不熱情》 | 目錄
Serrini《不冷淡不熱情》｜新歌試聽
Serrini《不冷淡不熱情》｜製作
作曲：Serrini / Ka Shun
作詞：Serrini
編曲：Ka Shun
監製：Serrini、Ka Shun
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Serrini《不冷淡不熱情》｜歌詞
對上眼 懂我的
才熱愛不熱情
冷冷眼 心跳聲
齊亂說小事情 笑笑帶 走我的
難狀況 哀樂未明
太上癮 管我的
會矯枉過正 我看哪個也看似不對 活著是活著 又掉眼淚
腌尖者 腌尖得很古怪囡
才直到發覺你我老了一歲 對老友說句 留日再聚
轉個身可飛去一起風呂 對上眼 懂我的
仍熱愛不熱情
我再懶 心也清
才亂說小事情 到哪裡 也不怕的
無事也好 扮型
到處去 參透的
愛 閃閃令令 www 我發覺夠了我會豁出去 撥弄著現實 撥弄畏懼
開荒者開心得很癲喪囡
其實我再串串貢也會識趣 興致斷了 從無累鬥累
呼之不理 愛也揮之即去 告訴你 心裡的
無重要小事情
細細碎 哭笑的
你通通見證 我看哪個也看似不！對 ！自在活著 自在掉眼淚
傷心中開心都不失壯舉
來日到我洩了氣我再心碎 氣魄壯了 無惶惑進睡
不要攀比 只要清爽乾脆 哪個夠 可愛的
長伴我 不道自明
說說笑 可以的
有心者
聽聽
圖片來源：專輯封面