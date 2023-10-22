《垃圾女星》歌詞｜Serrini新歌歌詞+MV首播曝光
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垃圾女星歌詞｜Serrini《垃圾女星》於2023-10-21推出新歌MV，東方新地整合了Serrini新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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Serrini《垃圾女星》｜歌詞
詞：Serrini
曲：Serrini, Frankie Yip
編：Frankie Yip
監：Frankie Yip 來 趁今天你陪住我
由你親口去承認過
很想 愛我
其實我很介意一再躲 如我今天纏綿下個
還有點想你留住我
好好 愛我
還是更拖拉不說清楚 渡午夜說的秘密事情 別要太憧憬
像秘密角色刺入舊神經 但你我那麼鎮定 若我願意寫
沒有恨意的劇情
但你後悔想
未拍下去 想暫停
心要領？
還是怨天怨地
未能確定 做個被愛者
下次被愛 不動情
但我被困這
讓我愉快的劇情
怎見證？
沉下去 一錯以後再三 故事默認 朋友都知你蠶食我
難過得想去攔住我
終於 更錯
回彈 戒不斷尾 想更多 連我都很快忘掉我
忘記不到你能讓我
開心 快樂過
其實我興奮過後 更折墮 若你後悔這秘密事情 大煞了風景
或各有各都配合大場景 別說破你我約定 用我做佈景
若你愉快 請盡情
入戲入太醒
未快樂尾聲 別停
不要聽
忘掉我的理性
未能冷靜 做個被愛者
下次被愛 不動情
就算是某種
讓我愉快的類型
怎戰勝？
來順勢心癮 我在痛都快樂到極
圖片來源：專輯封面