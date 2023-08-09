《天氣之女》歌詞｜sica新歌歌詞+MV首播曝光
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天氣之女歌詞｜sica《天氣之女》於2023-07-31推出新歌MV，東方新地整合了sica新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
sica《天氣之女》 | 目錄
sica《天氣之女》｜新歌試聽
sica《天氣之女》｜製作
作曲：周錫漢
作詞：鄭敏
編曲：Dick Wong / 周錫漢
監製：周錫漢
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sica《天氣之女》｜歌詞
跳脫如每粒細碎微塵
散發曾有的八歲天真
就是望向天興奮
陽光已描畫金色一片雲 愛太陽那光線降臨來瀑布山林
無限耀眼暖意為海風添上質感
用最真的感覺呼吸
逐秒天空變化在山頂俯瞰
如你和我隨我忘我的 遊蕩就是太開心 無論遇上 好的天氣 差的天氣 亦同樣嚮往
即使陰天我也能夠發光
一身閃光胡亂去闖 難路就算想撠倒我
仍然能硬朗
最光那個方向 總有天堂
無視千種苦況
綻放 獨有的非一般好看 發覺情緒起跌會隨晴或雨牽引
雷電暴雨迸發令身體都太繃緊
學會即使濕透也感恩
暴雨都總會過 又多麼興奮
如你和我隨我忘我的 投入吧別要擔心 無論遇上 好的天氣 差的天氣 亦同樣嚮往
即使陰天我也能夠發光
一身閃光胡亂去闖 難路就算想撠倒我
仍然能硬朗
最光那個方向 總有天堂
無視千種苦況
綻放 獨有的非一般好看 要自創著好天氣
如雨後換來絢爛明媚
光線折射照亮你心扉
同度過晴朗一天有我打氣 來吧就算 好的天氣 差的天氣 盡情地嚮往
天黑天光哪怕情緒恐慌
一於充當陽光最熱燙 來吧做最光的主角 拾頭來望我
最想放肆釋放閃爍光芒
營造天的清朗
綻放 絕世的超誇張好看
圖片來源：專輯封面