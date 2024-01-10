《我的形狀》歌詞｜Supper Moment新歌歌詞+MV首播曝光
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我的形狀歌詞｜Supper Moment《我的形狀》於2023-12-30推出新歌MV，東方新地整合了Supper Moment新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Supper Moment《我的形狀》 | 目錄
Supper Moment《我的形狀》｜歌詞
你說過世界很爛 一塌糊塗的模樣
殘存就好 還談甚麼夢想
我們都是這樣 面對一道道的高牆
說服自己 我有一雙翅膀
每次都說我要挑戰 每次都對自己說謊
最後投降
命運把我壓得缺氧 有些話藏在我的心臟
這次我要聽我的 往天際線飛翔
尋找我的形狀 尋找心裡的天堂
到底有沒有這一個地方
轉眼一片晚霞 不要消失啊夕陽
只有你證明我這次勇敢
時不我予的迷惘 渴望有人給我答案
把眼前的局面作個了斷
安慰的話聽膩了 好想自己變成透明
也不想成為別人的負擔
幻想永遠想得漂亮 人間卻是那麼骯髒
看誰投降
命運把我壓得缺氧 有些話藏在我的心臟
這次我要聽我的 往天際線飛翔
尋找我的形狀 尋找心裡的天堂
到底有沒有這一個地方
轉眼一片晚霞 不要消失啊夕陽
只有你證明我這次勇敢
黑暗你囂張得織成一張網 網住每一個希望
逃吧 來一趟流浪 穿越浩瀚海洋
往天際線飛翔
尋找我的形狀 尋找心裡的天堂
到底有沒有這一個地方
轉眼一片晚霞 不要消失啊夕陽
只有你證明我這次勇敢
那是不求人明白的勇敢
我要找回屬於我的形狀