TANK 呂建忠, 陳嘉樺 老友記 《老友記》歌詞｜TANK 呂建忠, 陳嘉樺新歌歌詞+MV首播曝光

《老友記》歌詞｜TANK 呂建忠, 陳嘉樺新歌歌詞+MV首播曝光

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老友記歌詞｜TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了TANK 呂建忠, 陳嘉樺新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》 | 目錄

  1. TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜歌詞
  2. TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜製作
  3. TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜新歌試聽
  4. TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜MV

TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜歌詞

作   

T：一起有回憶 一起去飛行
一起長大的你
始終不變你的關心

E：時間在喚醒 年少的約定
初心都還捧在手心

T：來不及更新 最近的動靜
別來無恙的你
隨便一句就能繼續

E：我們的默契 永遠不過期
從來都不必小心翼翼

合：陪你 陪你

E：陪你一起聊到忘了太陽睡醒
T：Oh ~ E：你在我心中地位
合：無可代替

T：你的真心還是那麼純粹透明
多幸運能不離不棄

合：陪伴你
E：Oh ~ T：Oh ~

T：時光的軌跡 有每一個你
不完美也可以
是一起轉動的痕跡

合：曾有的勇氣 還在我眼底
都有你和我一起前進

合：陪你 陪你
像是靠山一樣很開心擁有你
Oh 分享彼此的生活唱給你聽

T：你讓我慢慢解除煩惱和憂鬱

合：陪你 陪你
陪你一起聊到忘了太陽睡醒

T：Oh ~ E：你在我心中地位
合：無可代替

你的真心還是那麼純粹透明
多幸運能不離不棄 陪伴你

多幸運能不離不棄 陪伴你

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TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜製作

作曲：Tank呂建忠
作詞：王雅君
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TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜新歌試聽