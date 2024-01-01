《老友記》歌詞｜TANK 呂建忠, 陳嘉樺新歌歌詞+MV首播曝光
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老友記歌詞｜TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了TANK 呂建忠, 陳嘉樺新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》 | 目錄
TANK 呂建忠, 陳嘉樺《老友記》｜歌詞
T：一起有回憶 一起去飛行
一起長大的你
始終不變你的關心
E：時間在喚醒 年少的約定
初心都還捧在手心
T：來不及更新 最近的動靜
別來無恙的你
隨便一句就能繼續
E：我們的默契 永遠不過期
從來都不必小心翼翼
合：陪你 陪你
E：陪你一起聊到忘了太陽睡醒
T：Oh ~ E：你在我心中地位
合：無可代替
T：你的真心還是那麼純粹透明
多幸運能不離不棄
合：陪伴你
E：Oh ~ T：Oh ~
T：時光的軌跡 有每一個你
不完美也可以
是一起轉動的痕跡
合：曾有的勇氣 還在我眼底
都有你和我一起前進
合：陪你 陪你
像是靠山一樣很開心擁有你
Oh 分享彼此的生活唱給你聽
T：你讓我慢慢解除煩惱和憂鬱
合：陪你 陪你
陪你一起聊到忘了太陽睡醒
T：Oh ~ E：你在我心中地位
合：無可代替
你的真心還是那麼純粹透明
多幸運能不離不棄 陪伴你
多幸運能不離不棄 陪伴你