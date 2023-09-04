《明天見》歌詞｜TFBOYS新歌歌詞+MV首播曝光
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TFBOYS《明天見》｜歌詞
這一封告白 從過去 到未來
沒期限 永不撤回
相約你 往前走
和你一路 在人海
學著飛 往前追
流過淚 跑過雨天
是彼此的 少年
Because Of You
我 撞過 跌過
都像 禮物能在 愛裡學會了哭
付出 從不 寂寞
因為有你 會懂 星空多美
時光 要怎麼標記 每一個我
和你曾 重疊過 的每刻
牽過的手 不會被風吹散
閃爍 的記憶 像星星
陪我們 去未來
踏上 有緩有急 有雨有晴
篤定的旅行
無論 多遠 我都
大聲朝你呼喊
不管要去哪裡
明天見
Wu Wu
看見嗎 螢火飛 舞在心上
Wu Wu
光的 小孩 不熄滅
Wu Wu
我會在 你會在
每一個 路口迎風唱歌
把彼此找到
用回憶許個約
明天見
有一種喜歡 是青春 這件事
我們和 彼此有關
才活得更勇敢
無論在哪 這顆羈絆的心
證明我們 是被愛著的
應該自信一點才對
Wish For You
有 微笑的夢 喜歡的人
偶爾失望
帶著困惑卻仍繼續繼續 天真
做 更好的人 沒有 固定的標準
長大後 最難的事或許 叫做快樂
你可以 慢些走 不怕的
我喜歡你是 快樂的 最重要
想和你帶著 故事的從前
和你最愛的唱片
帶著 微光和那群少年
一起去看明天
牽過 的手 不會被風吹散
閃爍 的記憶 像星星
陪我們 去未來
踏上 有緩有急 有雨有晴
篤定的旅行
無論 多遠 我都
大聲朝你呼喊
不管要去哪裡
明天見
Wu Wu
看見嗎 螢火飛 舞在心上
Wu Wu
光的 小孩 不熄滅
Wu Wu
我會在 你會在
每一個 路口迎風唱歌
把彼此找到
用回憶許個約
明天見
是我 是我 等在你去看的海
未來的岸
像煙火 不告別 只告白
你要快樂要把夢想做夠
要永遠記得 我在背後
在為你加油 永不改變
謝謝你在我 的身邊
謝謝你借我的光 的那年
Wu Wu
看見嗎 螢火飛 舞在心上
Wu Wu
光的 小孩 不熄滅
Wu Wu
我會在 你會在
每一個 路口迎風唱歌
把彼此找到
用回憶許個約
明天見