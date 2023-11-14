《溫飽藝術家Grounded (feat. PetPetShawn)》歌詞｜Tiab新歌歌詞+MV首播曝光
Tiab《溫飽藝術家Grounded (feat. PetPetShawn)》 | 目錄
Tiab《溫飽藝術家Grounded (feat. PetPetShawn)》｜歌詞
Everything is amazing
無限嘅信念令我堅定
由我種下結再到開出既花最後得到既果
態度依然鮮明
保持初心當中存在過猶豫
係街上面流連 經過無數失敗
放棄一直咁浮現 但我背負太多期望同夢想
先造就到TIAB呢個 meaning
Yes that’s right
一直做到worldwide shit
帶着兄弟希望可以賺大錢
Real
I don't need goodbye kiss
因此被人貼上壞人嘅標籤
that’s fine
係我自願去放棄 我更怕係過氣
會令我失去呢一切
成功面前分唔到真偽
但有邊個可以搵到個真諦
How about you 後悔嗎
未算好也未算差
Yes I know that 未到咫尺
撇除事實也別信他
How about you 面對嗎
做箭靶定藝術家
Yes I know that就算賭命
都要同命運做對家
行運靠行從不靠等 可惜參透者僅一撮人
如知命者早不怨天 知己者都不怨人
處事回望過去靠情感 到我學識抽身去諗責任
每段遺憾擦破你人生 縱留痛苦也留養份
嘗試到習慣每日起身睡眼惺忪
到付出過勞力士嘅價值換嚟精工
但生活水平越差 啲技能越係精通
唔係再無物慾而係溫飽將佢冰封
我面對嘅敵人由心態變成鐘
提升過速度將急步變成衝
音樂當係空氣 文字用嚟充飢
花咗兩年時間將份興趣變成工
介意人地將我啲歌當係藝術品咁分類
寧願佢地當係日用品 當攬枕
要爪住人心應該簡單直接 我咁諗
就好似爪住石屎中間果堆鋼筋咁
時間變少啲作品開始減產
隊友搵緊Full Time 夢想都不敵三餐
藝術家要挨窮 咁個稱呼可以慳返
摩四青年遊走生活化同藝術品界線嘅中間
How about you 後悔嗎
未算好也未算差
Yes I know that 未到咫尺
撇除事實也別信他
How about you 面對嗎
做箭靶定藝術家
Yes I know that就算賭命
都要同命運做對家