《Maybe this is love》歌詞｜Twins新歌歌詞+MV首播曝光
Twins《Maybe this is love》 | 目錄
Twins《Maybe this is love》｜歌詞
G：要是今晚你受傷了
越愛越怕路遙遙
還是要 鼓得起勇氣吧
迎著你 應得的破曉
C：碰著千百個 混蛋了
沒法越活越年少
愛戀多意外
傻人們還是 跳入這紛擾
G：是有天 愉快點
亦有天 沒趣點
C：但再苦 亦有一時甜
合：情路千變
有生一天 都有故事
愛是套溫馨的災難片
C：Maybe this is love
G：見證過美麗的泡泡
C：Maybe this is love
G：或被漠視唯有讓路
C：暫時幸福可變好 可變糟 (G：總算運氣 不太糟)
C：不要多想繼續上路 (G：從末覺得 真愛找不到）
C：Maybe this is love
G：聽過最有用的勸告
C：Maybe this is love
G：就是盡力 行你的路
C：像潮汐般忽爾低忽爾高(G：所經過的差與好）
C：浪漫在 終生在打賭(G：信最尾 都有著用途）
合：誰跟你 可終老
C：你最好 不知道(G：到那天先 知道）
G：又要等又要忍
C：又要驚又要哭
合：但至少令你 不無聊
如看通了
有獎品的 怎算騙局
你別以 苦主身份自擾
G：Maybe this is love
C：見證過美麗的泡泡
G：Maybe this is love
C：或被漠視唯有讓路
G：暫時幸福可變好 可變糟 (C：總算運氣 不太糟)
G：不要多想繼續上路 (C：從末覺得 真愛找不到）
G：Maybe this is love
C：聽過最有用的勸告
G：Maybe this is love
C：就是盡力 行你的路
G：像潮汐般忽爾低忽爾高(C：所經過的差與好）
G：浪漫在 終生在打賭(C：信最尾 都有著用途）
合：誰跟你 可終老
G：你最好 不知道(C：到那天先 知道）
合：徵月之路 總是長途
切忌卻步 灰心
G：太早 C：曾多低
G：多高
C：多差
G：多好
合：不倒的我尚為理想在熬
但我很自豪
合：Maybe this is love
Maybe this is love
C：像潮汐般怱爾低忽爾高(G：所經過的 差與好）
C：浪漫在 終生在打賭(G：信最尾 都有著用途）
C：誰跟你 可終老
你最好 不知道(G：到那天 先知道）