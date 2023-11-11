《你不會一輩子的愛上我》歌詞｜Tyson Yoshi新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
你不會一輩子的愛上我歌詞｜Tyson Yoshi《你不會一輩子的愛上我》於2023-11-03推出新歌MV，東方新地整合了Tyson Yoshi新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Tyson Yoshi《你不會一輩子的愛上我》 | 目錄
Tyson Yoshi《你不會一輩子的愛上我》｜歌詞
你說 感覺不對
開始介意我是誰
大街上放著我的歌
怎麼你覺得我變了
我說 這要怪誰
你的感覺 我受罪
上演 狗血的劇情
想我哭著說不要走
你不會一輩子的愛上我
但這回憶真的很不錯
希望你也很念舊
會偶爾的想起我
你不會一輩子的愛上我
一輩子說真的有點多
I’m glad that we met
就這樣擦肩
就這樣擦肩而過
好像曾經我們有著數不盡的話題
每天每夜我都出現在你的耳機裡
Bea in my dream don’t care 誰惹你生氣
That’s right 我都陪著你
Fast forward 五年後一切都變了
我的真心 我的愛 不再有回應
這感覺像分手 成長都是藉口
沈醉在那短暫的愛
你不會一輩子的愛上我
但這回憶真的很不錯
希望你也很念舊
會偶爾的想起我
你不會一輩子的愛上我
一輩子說真的有點多
I’m glad that we met
就這樣擦肩
就這樣擦肩而過
I’m glad that we met
But it hurts when you said
我還是比較喜歡19的夏天
I’m glad that we met
But I’m sorry I can’t
讓你愛上現在的我
你不會一輩子的愛上我
但這回憶真的很不錯
希望你也很念舊
會偶爾的想起我
你不會一輩子的愛上我
一輩子說真的有點多
I’m glad that we met
就這樣擦肩
就這樣擦肩而過
你不會一輩子的愛上我
但這回憶真的很不錯
希望你也很念舊
會偶爾的想起我
你不會一輩子的愛上我
一輩子說真的有點多
I’m glad that we met
就這樣擦肩
就這樣擦肩而過