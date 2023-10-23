《WILDER feat. Hiro (MY FIRST STORY)》歌詞｜UPSTART新歌歌詞+MV首播曝光
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WILDER feat. Hiro (MY FIRST STORY)歌詞｜UPSTART《WILDER feat. Hiro (MY FIRST STORY)》於2023-10-02推出新歌MV，東方新地整合了UPSTART新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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UPSTART《WILDER feat. Hiro (MY FIRST STORY)》｜歌詞
UPSTART〈WILDER feat. Hiro ( MY FIRST STORY ) 〉 アニメ『範馬刃牙』＜野人戦争編＞エンディングテーマ Lyrics by 花村想太, ヒカル, MEG.ME
Composed by 花村想太, MEG.ME, Louis
Arranged by MEG.ME, Louis Roar roarer
Roar roarer 砂埃にまみれたこの荒野(せかい)
遠き古の大地 時を超えて蘇る
芯に刻まれた矜持
永く眠りし気高き戦士(ウォリアー) Fight！ ぶつかり合う互いの全力(マックス) yeah
火花散らすその間合い(エリア)
踏み込む Border 嗅ぎ取ろうぜ Danger
最強に恋い焦がれるファイター
目覚めよ 今 時は来たり
滾る野生 迸る力が
Just getting wilder
破る理性 荒れ狂う Inside out
Gotta be winner
削り合う耐久力(タフネス) 終焉へと
その闘志を燃やし続けろ
魂が叫ぶ 渦潮波超えれば新世界
溢れてく独創性 誰かが牙を剥くなら
覆い隠すより壊せ
本能のまま穢れなきウォリアー 解けない玩具(パズル)の欠けた破片を
求め続け神の領域へ
叩く扉 滾る野生 迸る力が
Just getting wilder
破る理性 荒れ狂う Inside out
Gotta be winner 滾る野生 迸る力が
Just getting wilder
破る理性 荒れ狂う Inside out
Gotta be winner
削り合う耐久力(タフネス) 終焉へと
その闘志を燃やし続けろ
魂が叫ぶ Roar roarer
Roar roarer
圖片來源：專輯封面