《聖誕Present Tense!》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
Various Artists《聖誕Present Tense!》 | 目錄
Various Artists《聖誕Present Tense!》｜歌詞
We Wish you a Merry Christmas
全部禮物你要的都有
平日處事太慌
胡鬧繞實對方
陪著你冬天穿雪紡
We Wish you a Merry Christmas
全部禮物你要的都有
如掉眼淚太乾
明日到達札幌
拿著清酒一乾 再講
工作態度多好先算數
早午晚都周身刀
寧願冬眠
寧願黐纏
祈禱於節日時些少改變
天氣變幻得糟糕
唯一拯救你是被鋪
融掉你不服氣
這麼勞氣
自有自有轉機
We Wish you a Merry Christmas
全部禮物你要的都有
來吧抹掉化妝
來吧喝啖暖湯
陪著你傾通宵 再講
We Wish you a Merry Christmas
拿著禮物 And sing this song
一堆堆狀況
請不需回看
沒有事幹 愉快迎接下個天光
聖誕 孤單回憶 delete存檔
剩返幾日立即幫你實現願望
每晚帶你北極 小鹿亂撞
一早預備被鋪 同埋暖床
Reindeer riding, let's get it on
Brain dead, iced it, dance to this song
除外套除低襪 準備牛奶同曲奇
俾我做你禮物穿過煙囪雪地爬入嚟
關注我吧講得很客套
想見你又觸不到
離開的人
想越過新聞
Facetime我就能一一紓困
需要鍛鍊一起操
排走濕氣告別發霉
無謂再谷住氣
車軚漏氣
讓我做你司機
We Wish you a Merry Christmas
全部禮物你要的都有
來吧抹掉化妝
來吧喝啖暖湯
陪著你傾通宵 再講
We Wish you a Merry Christmas
拿著禮物 And sing this song
一堆堆狀況
請不需回看
沒有事幹 愉快迎接下個天光
誰一坐低好苦惱 誰稱讚不知所措
未試過冬日舞步
Come on sway in the snow
Oh～～
We Wish you a Merry Christmas
全部禮物你要的都有
無用答謝滿腔
憑默契就要幫
陪著你不解釋 再講
We Wish you a Merry Christmas
拿著禮物 and sing this song
今天的實況
高聲的狂妄
讓我和你 愉快迎接下個天光
Merry Christmas and a Happy New Year