《青梅引 (影視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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青梅引 (影視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《青梅引 (影視劇《很想很想你》插曲)》於2023-11-30推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《青梅引 (影視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《青梅引 (影視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
有一聲將青空吹皺
拂落了無形的春雨
天地微醺在羞怯時候
談笑著彷彿已牽手
沉默著像落在晚霞身後
那瞬間還蕩盪悠悠
對上眼眸融化烏有
你就像一條河流過了心頭
迴響著明月般恆常的溫柔
飛短流長中回首顧盼流轉中相擁
每一聲在對一生說永久
你就像無數次在夢裡停留
望見你就騰起千萬次心動
飛鳥又掠過春秋爛漫紅塵還依舊
贈我們自由
有一聲將青梅浸透
有一聲將青空吹皺
拂落了無形的春雨
天地微醺在羞怯時候
談笑著彷彿已牽手
沉默著像落在晚霞身後
那瞬間還蕩蕩悠悠
對上眼眸融化烏有
你就像一條河流過了心頭
迴響著明月般恆常的溫柔
飛短流長中回首顧盼流轉中相擁
每一聲在對一生說永久
你就像無數次在夢裡停留
望見你就騰起千萬次心動
飛鳥又掠過春秋爛漫紅塵還依舊
贈我們自由
我們被彼此釀成酒
沉醉著就在沉醉中感受
你聲音漫過我心口漫過今生
沒有盡頭