《奇異小姐》歌詞｜Winka 陳泳伽新歌歌詞+MV首播曝光
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奇異小姐歌詞｜Winka 陳泳伽《奇異小姐》於2023-08-14推出新歌MV，東方新地整合了Winka 陳泳伽新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Winka 陳泳伽《奇異小姐》 | 目錄
Winka 陳泳伽《奇異小姐》｜新歌試聽
Winka 陳泳伽《奇異小姐》｜製作
作曲：徐繼宗
作詞：Oscar
編曲：周錫漢 / 黃兆銘
監製：周錫漢
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Winka 陳泳伽《奇異小姐》｜歌詞
一再挑戰一再拯救不過又再搞錯
通通也是既定故事也是上過的堂
我在時間裏面重複搜索
為了捉緊一次我的嚮往 施個魔法倒轉一切劇情又再翻播
掏盡心力但無奈仍未能逆轉經過
自信心每次重頭給攻破
得知這個秘密 也只有我 期待過又破滅 美夢 碎裂
剩一個我糾結
又再寫錯誤情節
寫數十次 無答案 沒發展 我如何變 我如何試 我如何痴
也無從變 也無從轉 我像傻子
當大限 來到了 惡耗 終於實現了
未拔去我的刺
繼續嘗試 繼續求變 我難停止
再無人理 再無人信 也做傻子
當事實 唯有我 在乎
總得願意 講一聲我可以 經過估算總有一次可以突發改變
成就心內劇場沒遺憾還望到光線
讓我把每寸路行幾千遍
穿越赤土荒野 尋對路線 時日過又破滅 似是 試煉
或者欠了一撇
讓這魔法陣重設
返去又再 嘗試過 換片天 我如何變 我如何試 我如何痴
也無從變 也無從轉 我像傻子
當大限 來到了 惡耗 終於實現了
未拔去我的刺
繼續嘗試 繼續求變 我難停止
再無人理 再無人信 也做傻子
當事實 唯有我 在乎
這麼在意 願下次更機智 兜幾百圈 也在路途 感受過
疊著各種 快樂難過 都繼續如初
像重錄過一首歌 你如何說 厚顏無恥
你如何笑 我是傻子
都為著 圓滿我 劇情
不甘地唸咒 又在某處開始
繼續嘗試 繼續求變 繼續無知
我仍然愛 我仍然信 我做傻子
當事實 唯有我 在乎
總得願意 講一聲我可以 幾百萬次嘗試
圖片來源：專輯封面