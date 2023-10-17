《平凡的我重生》歌詞｜Winka 陳泳伽新歌歌詞+MV首播曝光
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平凡的我重生歌詞｜Winka 陳泳伽《平凡的我重生》於2023-10-16推出新歌MV，東方新地整合了Winka 陳泳伽新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Winka 陳泳伽《平凡的我重生》 | 目錄
Winka 陳泳伽《平凡的我重生》｜新歌試聽
Winka 陳泳伽《平凡的我重生》｜製作
作曲：Laurell Barker、Frazer Mac、Seo Yi Sung
作詞：亞木
編曲：Seo Yi Sung
監製：謝國維
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Winka 陳泳伽《平凡的我重生》｜歌詞
逐吋光線 在我的軀殼蔓延 蔓延
逐秒膽顫 像那憂鬱的淚線 化煙 重生 一呼一吸聽見 意識裡聲線
當 失足傷得透徹 自我不衰竭
從 鏡像 發現
坦率的執意
人 還原 預設
不急於蛻變 我 脆 弱
還是決不心死冒險
黑暗中跌碎過少不免
良善伴我對抗夢魘
縱劇痛著都堅忍於此
無論誰諷刺我的天
儘管愛多曲折
漆黑以光的碎片 應變 重生 一呼一吸聽見 意識裡聲線
哭 只因必須發洩 自救的起點
從 缺陷 發現
本質的真摯
人 還原 預設
不必怕終結 我 脆 弱
還是決不心死冒險
黑暗中跌碎過少不免
良善伴我對抗夢魘
縱劇痛著都堅忍於此
無論誰諷刺我的天
儘管愛多曲折
都堅拒聽陰暗面 哄騙 就算天生我普通了點
平凡但信念總不膚淺
讓最率真的我重生挑戰 新挑戰
曾摔倒 沉淪低點
而灰心 重燃在我轉念 隨意識 一天一天冒險
黑暗中探索我的心智
重拾著我每個亮點
創傷兌換新一章開始
無懼情節會更瘋癲
儘管愛多驚險
陰影裡光的碎片 正閃 心碎的我絕不枉 眼淺
圖片來源：專輯封面