《9SHAKE (feat. CotaBoii)》歌詞｜WinWin 楊安妮新歌歌詞+MV首播曝光
WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》 | 目錄
WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜歌詞
Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick
In the club, live it up it’s a party
It’s the weekend, shots with my buddies
笑到滮尿 吓 發生咩事
花師奶 變咗 sexy Barbie
唞一唞 可以就你哋
奶shake 的確係惹味
就係破格 要冇嚟搭霎
日日放假 要 fing 先好玩
Na na na na na
全部嘢都搞唔好 全部我都睇唔到
Na na na na na
掉咗你本小氣簿 你想搵都搵唔到
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE Milkshake
Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick, 9SHAKE
Lady rolling in the party 唔睇錶 aye
Rocking 唔使 rock 又唔使 skill aye
Tinky-Winky Laa-Laa Po
Dipsy 嗰支天線屈唔到
Na na na na na
全部橋都諗唔到 時間已經很唔早
Na na na na na
如果咁都小氣到 同你戴頂小氣帽
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE Milkshake
Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick, 9SHAKE
Hey yo, it’s CotaBoii
I said girl so hot huh shake that thing
Get that paper trail
You know imma rolling rolling
見到hater comment我就即刻cap低完
寫低詞彙當係子彈 imma loading loading
唔要小氣方正 party擺脫安定
聽唔明嘅話建議企隔離保持安靜
我同WinWin freestyle 所以there’s no plan
跟住音樂節奏shake like Michael Jack
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE Milkshake
Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick, 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE