WinWin 楊安妮 9SHAKE (feat. CotaBoii) 《9SHAKE (feat. CotaBoii)》歌詞｜WinWin 楊安妮新歌歌詞+MV首播曝光

《9SHAKE (feat. CotaBoii)》歌詞｜WinWin 楊安妮新歌歌詞+MV首播曝光

新歌推薦
東方新地

廣告

9SHAKE (feat. CotaBoii)歌詞｜WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》於2023-12-04推出新歌MV，東方新地整合了WinWin 楊安妮新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》 | 目錄

  1. WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜歌詞
  2. WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜製作
  3. WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜新歌試聽
  4. WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜MV

WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜歌詞

Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick

In the club, live it up it’s a party
It’s the weekend, shots with my buddies
笑到滮尿 吓 發生咩事
花師奶 變咗 sexy Barbie

唞一唞 可以就你哋
奶shake 的確係惹味
就係破格 要冇嚟搭霎
日日放假 要 fing 先好玩

Na na na na na
全部嘢都搞唔好 全部我都睇唔到
Na na na na na
掉咗你本小氣簿 你想搵都搵唔到

SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE Milkshake

Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick, 9SHAKE

Lady rolling in the party 唔睇錶 aye
Rocking 唔使 rock 又唔使 skill aye
Tinky-Winky Laa-Laa Po
Dipsy 嗰支天線屈唔到

Na na na na na
全部橋都諗唔到 時間已經很唔早
Na na na na na
如果咁都小氣到 同你戴頂小氣帽

SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE Milkshake

Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick, 9SHAKE

Hey yo, it’s CotaBoii
I said girl so hot huh shake that thing
Get that paper trail
You know imma rolling rolling
見到hater comment我就即刻cap低完
寫低詞彙當係子彈 imma loading loading
唔要小氣方正 party擺脫安定
聽唔明嘅話建議企隔離保持安靜
我同WinWin freestyle 所以there’s no plan
跟住音樂節奏shake like Michael Jack

SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE Milkshake

Keep it real 生活態度 laid back
Follow me 一齊 do the shake, swag
Keep it real 生活態度 laid back
Aye bad one 跟住kick, 9SHAKE

SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE
SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE SHAKE 9SHAKE

回到目錄

WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜製作

作曲：SeaTravel
作詞：Delta T 蛋撻頭 / CotaBoii     作曲：T-Ma / SeaTravel
編曲：SeaTravel
監製：T-Ma
回到目錄

WinWin 楊安妮《9SHAKE (feat. CotaBoii)》｜新歌試聽