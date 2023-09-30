《Want – Hater Ver.》歌詞｜Yan Ting, ERN9新歌歌詞+MV首播曝光
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Want – Hater Ver.歌詞｜Yan Ting, ERN9《Want – Hater Ver.》於2023-09-29推出新歌MV，東方新地整合了Yan Ting, ERN9新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
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Yan Ting, ERN9《Want – Hater Ver.》｜歌詞
作曲: Yan Ting
作詞: 許泓毅
編曲/監製: JBP
Guitar: Daniel Toh 本應該很愛我 不應該選中我
壞就壞在難學會吹噓我不錯
他花樣這麼多 你看上哪一個
命運亦順從賣慣口乖那一個
Oh~ 壞是魅力才令你瘋魔
Oh~ 我奈何 誰情陷天使 情場無君子
純如白癡 一聲不響等接你聖旨
談情沒本事 純情才可恥
為何認真 輸得起先可以更放肆 Hey~ 心開得很清楚 心酸的只有我
就像是未能面對喜歡你的我
當挑選這麼多 你當作貨比貨
自問極善良就算天都會幫我
Oh~ 但是落敗才是第三者
Oh~No~ 難為我 誰情陷天使 情場無君子
純如白癡 一聲不響等接你聖旨
談情沒本事 純情才可恥
為何認真 輸得起先可以更放肆 Hey~ 如果真心必須講出口先算有意思
就像背誦任何名字 愛也太輕易
如輸給他只因不想輕率當你試紙
敗就敗在壞人難做 如何可以 No~ 誰情陷天使 情場無君子
純如白癡 一聲不響等接你聖旨
談情沒本事(本事) 純情才可恥(可恥)
為何認真 輸得起先可以更放肆 Hey~ 如果一開始輕輕挑挑緊扣你五指
現在就是大情人吧 我太過想知
喜歡都不敢啟齒 愛你何以會羞恥~
Hey~ Uhh~ Oh~
圖片來源：專輯封面