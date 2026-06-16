無名分狀態 MV｜Yumi 鍾柔美新歌歌詞+MV首播曝光
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Yumi鍾柔美《無名分狀態》於今日6月16日推出新歌MV，東方新地整合了Yumi 鍾柔美新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Yumi 鍾柔美新歌《無名分狀態》目錄
無名分狀態 MV｜製作
無名分狀態 MV｜歌詞
無名分狀態 MV｜MV連結
無名分狀態 MV｜製作
|曲：賴映彤
|詞：曾樂彤
|編：賴映彤
|監：賴映彤
無名分狀態 MV｜歌詞
說法太美麗 特殊密友
排名位置得天獨厚
似要我接受 沒法可私有
然而我只想講未夠
沒有嘗試過愛情詛咒
帶著要拼死一搏念頭
賣力地行近你 融化你 不放手
就算極難過 也不算什麼
就算粉身碎骨 沒有在乎過
未怕橫行逆線決斷地撲火
也想搏到更多
無緣無份也不需點破
由得離不開的我
慣性故意地詐傻
確信你也暗地在意過
抱歉要拒絕 做密友
原諒我對你只想獨有
已豁出去
釋出佔有慾念頭
追不到也會駐守
解開心跳聲的鎖扣
就算極難過 也不算什麼
就算粉身碎骨 沒有在乎過
未怕橫行逆線決斷地撲火
也想搏到更多
無緣無份也不需點破
由得離不開的我
慣性故意地詐傻
確信你暗地亦在意過
抗拒滯留無名份狀態
你我結局若是不快
總好過不明解
我以最無形姿態
處理最模糊取態
如平常同時逐漸逐漸地越界
不介意極難過 已不顧後果
就算千瘡百孔
絕對別攔我
突破重重限界最後或有天結果
全程投入你的糖衣折磨
索性故意地詐傻
確信你眼內是有我
Music Production Credit:
訂閱Channel: Yumi 鍾柔美
圖片來源：Youtube@Yumi 鍾柔美資料或影片來源：Youtube@Yumi 鍾柔美