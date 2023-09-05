《社交障礙賽》歌詞｜YUTA新歌歌詞+MV首播曝光
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社交障礙賽歌詞｜YUTA《社交障礙賽》於2023-08-31推出新歌MV，東方新地整合了YUTA新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
YUTA《社交障礙賽》 | 目錄
YUTA《社交障礙賽》｜新歌試聽
YUTA《社交障礙賽》｜製作
作曲：WE5
作詞：林日曦
編曲：何丙
監製：何丙
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YUTA《社交障礙賽》｜歌詞
移動慢避免給你望到
移太近你了我便停步
停留又更緊張 難耐恐怖
回家可會更好 能自在地去掌控電腦
無法與世界接觸過度
尤其是你這麼優秀
如果我太結巴很糟糕 其實沒大礙
迷上你 當躋身障礙賽
我 難融入社交不懂搭枱
我 閑聊字句都不敢說
自己 將感覺掉進深海
還好 如幻愛暗戀都算是愛
我 能逃避去將底牌揭開
我 完全樂意一直參加這
自己輸給自己的比賽 流著汗被各位繼續笑
行到最遠怕你給騷擾
能紅著耳朵吸口氣逃走
緩緩承受著最快心跳 其實沒大礙
迷上你 當躋身障礙賽
我 難融入社交不懂搭枱
我 閑聊字句都不敢說
自己 將感覺掉進深海
還好 如幻愛暗戀都算是愛
我 能逃避去將底牌揭開
我 完全樂意一直給疏遠
自己申請隔開一個海 如果 如果 我想 我想
和你 和你 未知怎麼講
宅到 毒到 半句我也不釋放 其實沒大礙
實在我當躋身障礙賽
我 碰上路障都甘於蹆開
愛 無能力説出什麼愛
你都 不須答覆 這怪胎
圖片來源：專輯封面