《如果顏色有感覺》歌詞｜Zarahn新歌歌詞+MV首播曝光
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如果顏色有感覺歌詞｜Zarahn《如果顏色有感覺》於2023-10-03推出新歌MV，東方新地整合了Zarahn新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Zarahn《如果顏色有感覺》 | 目錄
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Zarahn《如果顏色有感覺》｜歌詞
曲 : Goro Wong
詞 : 周耀輝
編 : Zarahn
監 : Zarahn
聽說街區有孔雀
聽說車廂會開出芍藥
幻想得太多
結果只有灰暗月亮
正高掛雲上
天可以落霜
地不可以不准插秧
是美麗受了傷
就讓盛世的約 變成這樣 發現血液在變黑
更發現都市變灰
再灰都要唱
讓最鮮的色散落異鄉
渴望歲月在變青
叫我們變回鮮紅
換過了色相
換過了新的真相
不相信就這樣 終於觸摸到孔雀
終於走出去摘芍藥
唇舌蒼白 眉目透明
請跟我給美麗靜靜療傷 發現血液在變黑
更發現都市變灰
再灰都要唱
讓最鮮的色散落異鄉
渴望歲月在變青
叫我們變回鮮紅
換過了色相
換過了新的真相
不相信就這樣 就信黑色變衰弱
就信七色更堅壯
前面太漂亮
就要跟我幻想
濃霧下亦有方向 白與黑 不會被青春的眼 欣賞 發現血液在變黑
更發現都市變灰
再灰都要唱
讓最鮮的色散落異鄉
渴望歲月在變青
叫我們變回鮮紅
換過了色相
換過了新的真相
不相信就要想
必須好好的活著
假使七色喜愛幻想
必須好好的活著 生的漂亮
必須好好的活著
假使七色喜愛幻想
必須好好的活著 死都要想
圖片來源：專輯封面