《島嶼時間囊》歌詞｜Zpecial新歌歌詞+MV首播曝光
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島嶼時間囊歌詞｜Zpecial《島嶼時間囊》於2023-11-07推出新歌MV，東方新地整合了Zpecial新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Zpecial《島嶼時間囊》 | 目錄
Zpecial《島嶼時間囊》｜歌詞
畫面四散 全城塗鴉街角裡
是我活過的證據 與孤單的伴侶
單車 鐵塔 和霓虹燈 怎壓碎
讓我逐片裝進去 鐵片的小盒裡
甜蜜的 兒時光境 回原地收好
談情風景 長留溫柔小島
無形家書 埋藏各區那地圖 八陣圖
上世紀 兒童相簿 誰人尚安好
蒙麈曲譜 如何找回初稿
來年失憶 誰還記得這座城 有或無
I don’t wanna let you go, my friend
舊日幸福的羽毛
童年回憶的砌圖
那個世界已入土
I don’t wanna let you go, my love
剩下日子怎去熬
欠半對手套 欠半個擁抱
But I have to let you go, let you go
今生過去 靈魂仍居於這裡
就怕活過的這裡 似生疏的伴侶
東京 馬賽 如何宜居 非愛侶
恨我沒法將愛侶 壓縮於小盒裡
甜蜜的 兒時光境 回原地收好
談情風景 長留溫柔小島
無形家書 埋藏各區那地圖 八陣圖
上世紀 兒童相簿 誰人尚安好
蒙麈曲譜 如何找回初稿
來年失憶 誰還記得這座城 有或無
I don’t wanna let you go, my friend
舊日幸福的羽毛
童年回憶的砌圖
那個世界已入土
I don’t wanna let you go, my love
剩下日子怎去熬
欠半對手套 欠半個擁抱
But I have to let you go, let you go
埋在這城市中 無限個時間倉庫
一盞燈 一輛車 搬不走卻 寫進了歌賦
埋在這城市中 全是我們髮膚
脈搏永久接通 雖分開我也在乎
埋在這城市中 無限個時間倉庫
一本書 一首歌 雖失蹤了 都有它看顧
埋在這城市中 全是我們髮膚
願我有天再可 撕開封印那道符