九運2024｜九運風水旺什麼行業+生肖？屬木人火命人會走運嗎？
九運2024｜三元九運是什麼？香港進入第九運
三元九運是中國傳統風水命理學中的一個概念，是一個大的時間週期劃分，以180年作為一個正元，每一正元分為上元、中元、下元，一個「元」是由三個「運」組成，每一個「運」又代表了20年，所以一個「元」即為60年。至於九運，它涵蓋了一連串的九個運，每個運都由九顆星體輪流主導，每個主導期為20年，這九顆星體即為我們熟知的九宮風水飛星，包括一貪狼、二巨門、三祿存、四文曲、五廉貞、六武曲、七破軍、八左輔、九右弼星。
從1984年至2043年，第八運為2004年至2023年，而第九運則是2024年至2043年。隨著2024年的來臨，香港即將正式進入第九運，由九紫加弼星主宰。
九運2024｜三元九運：香港背景
香港自1984年開始進入下元地運，每個地運對某些行業都特別有利。在七運時期（1984-2003年），由七赤星主事，這對金融行業發展非常有利。然而，當這個地運接近尾聲時，香港遇到了亞洲金融風暴、沙士和”911″事件等挑戰，這也顯示出風水變化的影響。
2004-2023年，香港進入八運，由八白星主事，這個地運特別有利於地產和建築業。然而，隨著全球經濟的變動，包括金融危機和新冠疫情，香港也經歷了不少波折，特別是在八運尾段。
九運2024｜九運旺什麼人？
九運以「火」當令，如果八字傾向「火」的話較霸氣，會較容易在九運成為領袖、得令的人。
九運2024｜九運旺什麼生肖？
屬蛇、屬馬、屬羊
九運2024｜九運旺什麼行業？
香港即將進入九運，並且有人認為，九運將為某些行業帶來新的機會。九運屬九紫离卦，屬火系，香港位居南方，主要屬土，以水為財。因此，在香港從八運轉向九運的過程中，屬火系行業將會蓬勃發展。這些行業包括：
|行業類別
|九運機遇
|火系行業
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|資訊科技業
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|飲食行業
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|光學行業
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|手藝行業
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|專業行業
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九運2024｜香港風水：投資注意事項
對於投資者而言，在九運時期，尤其需要關注屬火系行業，譬如太陽能和能源相關的股票。這些行業在這個階段可能會有出色的表現。然而，投資時也應謹慎，因為科技行業的波動性較大。
最後，儘管風水學具有一定的信仰性質，但它也可以視為反映社會和經濟變化的一種方式。在進入九運時期，我們可以保持警覺，了解哪些行業可能會受惠，以便做出明智的投資決策。
原文刊於新假期
九運旺什麼人？
隨著2024年的來臨，香港即將正式進入第九運，由九紫加弼星主宰。九運…詳情請看
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