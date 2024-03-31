得一間搵唔到！14個嚇壞人的大學鬼故
「對啊，有師兄師姐說音樂室人像畫，每晩七點後便會對你微笑！」
以上這些，相信已經成為每間學校的通用怪談或是傳說，當中的細節可以有所分别，但整體結構還是大致相似。
然而，在這些流傳下來，難以追溯的傳說外，其實有不少校園怪談是有根有據，且駭人恐佈，一齊看看這14個大學鬼故！
撰文：尼奧 | 圖片：一炷香探秘團﹑尼奧、YouTube截圖、電影截圖｜編輯：乖乖隆地洞＠central
你可能不知道的14個大學鬼故
香港大學
1)停屍間迎新玩出禍
此乃真實發生事件
故事發生時間大概是80年代（確實年份有待查証），當時香港大學醫學院初成立，有一位醫學院的新生（freshman)，參與了學院舉辦的迎新活動，而當時卻流行著「把新生反鎖在停屍間」這種恐佈活動。
事件發生後的一個新學年，香港大學發出了一份校刊，內容均是記述校內事件。令人注目的是，學刊列出了一堆守則，其中一項是「不容許把學生軟禁在殮房/停屍間」。
若非真有此事，或同類事件繁多，又何須強調「軟禁」及「殮房」等字眼呢？
2)四不像碰不得，罵不得！
香港大學四不像位於主入口石梯的兩旁，一般人以為四不像只有前門的一對，其實在後門也有另一對。相傳是為校園作把關擋剎之用，與古時貼門神有相似概念。關於四不像亦有一些怪譚，因四不像長年屹立，故吸收天地日月精華而成精，故此存有靈性，不可刻意或隨意冒犯。
3)前方高能預警 – 國殤之柱
國殤之柱由50多個表情痛苦和被扭曲的人堆叠而成，現擺放在香港大學黃克競平台，有關其背後的歷史意義便不多作說明，不然就變成了歷史台而非怪譚。
期後，不少學生在經過這些人造纖維時，均看到有鬼影在其頂部，來回踱步，然後在一瞬間消失。同類事件想繼發生，不論是早上或晚上，鬼影依舊被目擊在徘徊。
相傳，校方為息事寧人，指同學所看到的鬼影，有可能只是連接人造纖維的玻璃，所反映的倒數而已，是為同學們的錯覺。
一面疑惑的他回到房間，並對友提起剛才的事。
他：「剛才小便時，一直很怕隔離的宿友走進！」
友人：「不用怕，他們今早便出了去，還沒有回來。」
6)鬼月莫戲水
理工大學飯堂有一排落地玻璃，從前可以望通泳池，後來卻貼上反光膠紙，但並不是為求美觀，而是另有目的。
從前的一個夏天，有一名幾歲大的孩童（據說是某教授的兒子）在泳池浸死，當時飯堂仍未貼上膠紙，事發後有學生在晚上從飯堂看見有一名小孩從泳池邊爬上來，慢慢走向飯堂那邊然後消失。之後就沒有人敢坐近窗，同時亦嚴重影響飯堂生意，於是有關方面便在玻璃窗上貼膠紙，來一招「眼不見為乾淨」。
話說，在新亞書院某幢宿舍，住了一對要好的情侶，男的住一樓，女的住二樓。體貼的女方眼見男友為功課廢寢忘食，於是每個晚上都會從窗台吊下一碗牛尾湯給對方飲用，好不溫馨。但好景不常，二人漸生摩擦，對於女方吊下來的牛尾湯，男生一次又一次的拒絕，令女方傷心欲絕，之後再沒有送牛尾湯給男生……
日子一天一天的過去，某個晚上，男生再一次於窗外看見那壺久違了的湯，在好奇心驅使下，男生決定探頭出窗外看個究竟，豈料壺內盛載的，竟是前度女友的頭顱，嚇得男生昏了過去……有傳，那男生居住的房間，久不久就會有壺湯從二樓吊下來，至於有冇人夠膽看、夠膽飲？那就不得而知了。
八十年代末，新亞書院宿舍志文樓宿舍地庫111室中，住了一名電子工程系學生及一名醫科生。這兩位學生平日均用功讀書，相處亦很和睦。一個深夜裏，該名電子工程系學生獨自在房內溫習。面對考試沉重壓力，他的情緒越來越煩亂。他終於按捺不住，決定要自殺。
他拿起平日做功課時裝嵌電路板的工具，包括銅線、電池、焊接器和……鬧鐘。他自製了一個計時自殺工具。銅線全綁在自己身上，接上電池及鬧鐘。時間到了，通電，他就被電死在床上，七孔流血，染紅了地上階磚。
校方為了消除宿生的憂慮，決定把所有房號重新編排，以避免學生知道哪間是111號房。不過，有宿舍老鬼教路，志文111號房內有個特別記號，就是有其中一個階磚是紅色的。
香港科技大學
9)門內的紅眼睛
科大的每間宿舍房門都安裝了防盜眼，但有一間房裝修工人就誤把防盜眼倒轉了安裝，令外面可以看到入面，但大家都未有為意。
直到有一次有個男生意外地發現了這個防盜眼的秘密，經常去偷看心儀的女生。忽然有一天，男生從防盜眼中看過去，只見到一片紅色，起初以為房門後掛上了紅布。但發現房內毫無動靜，拍門又無人應，於是出力一推，發現原來那個女生已經吊頸自盡死了，發紅了的雙眼正正對着防盜眼…
他聽過校方曾想拆走這個亭，但每次工人準備要拆亭時，也會大病一場，所以沒有人再敢動工！有些同學見過亭內真的有一些工具及水泥，本是拆亭的用具，但通通都放在亭內，冇人敢搬動！若果連工具也匆忙丟下，一定是工人感到相當害怕或見到甚麼不尋常的事！有人表示曾經見過一隻女鬼，靜靜地坐在亭裡面，沒有說話，嚇得見到的人趕快離開！
11)後樓梯見白色鬼影
話說有一晚，一個看更在值班時睡著了，忽然一下大力的關閘聲把他吵醒，朦朧中他見到一個人影衝上後樓梯，為怕是外人闖入，看更便追上去查看，但卻不見人影！看更以為是宿舍其中一個學生，追不上也沒辦法，便回到閘口大堂！過了不一會，同樣的事情再次發生，一下大力的關大閘聲再次把他吵醒，看更看見一大玨身穿白衣的人走了進來，也是向後樓梯方向走去！
當時還以為那是學生在Ocamp時穿的集體衣著，後來想了想，覺得有點不對勁，為怕陌生人，於是他快步追上前查看！這一次由於人多，他能夠及時追上後樓梯，細看之下才發現那班人上身穿普白色衣服，下身是沒有腳的，這下子把看更嚇壞了，傳說他因此而離職！由於這件事有不少看更及警衛知道，所以很多人不敢走後樓梯！[image-tagging attachment=”623764″ color_1=”black” color_2=”black” color_3=”black” color_4=”black” color_5=”black” /]
城市大學
13)Yellow Zone 3M 廁所之謎
數年前某一個晚上，某一女 tutor 在 3M洗手間照鏡打扮。突然之間，在鏡中竟出現了一個男人的背影，那男人穿著地盤工作制服，滿手鮮血，慢慢地砌著色斑斑的磚牆，還可看見其手指縫間滲出一滴滴鮮血，滴落在地上……