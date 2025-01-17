李居明2025蛇年生肖運程｜12生肖整體運程分析一文全看清！
李居明2025蛇年生肖運程目錄
2025蛇年運程｜屬鼠
對於屬鼠的人來說，2025年是非常有利的一年，在十二生肖中排名第二。屬鼠的人性格樂觀，而在2025年將受到「乙德」和「天乙貴人」的影響。「乙德」象徵著人形光彩，女士們特別美麗。「天乙貴人」則代表創業，意味著創業方面會有良機。屬鼠的人樂觀面對生活，這將帶來更多的好運。
2025蛇年運程｜屬牛
屬牛的人在2025年排名第五，雖然不是最頂尖，但也不錯。肖牛人士在蛇年將行「三合貴人」，人緣較佳，並有機會開啟財庫，特別是那些生於夏天或春天的人，運勢尤佳。此外，若八字中有丑，即是牛，明年也能開啟財庫，帶來財富機會。
2025蛇年運程｜屬虎
屬虎的人性格較有責任感，女士在工作上較為強勢，男士則喜歡外出。2025年屬虎的人需特別小心，因為將面臨沖太歲，這意味著可能會有一些挑戰和變動，尤其是在健康和家庭方面。建議屬虎的人保持低調，避免冒險。
2025蛇年運程｜屬兔
屬兔的人在2025年排名第八。屬兔的女士多為性情中人，且多美女。根據中國傳統說法，「蛇盤兔，必定富」，屬兔的人與屬蛇的人容易富有，這種相互加持非常好。雖然不是最好的年份，屬兔的人可在來年多與屬蛇的人合作，創造富裕的機會。
2025蛇年運程｜屬龍
屬龍的人在2025年排名第四，這一年將受到「太陽」和「天喜星」的影響，意味著他們將有機會化解困難，創造更多的好運。「天喜星」為喜事星，提示大家「一喜化三災」，透過創造更多喜歡的事，即能化解不好的運。大家不想碰到不開心的事，但喜歡的事能夠自行創造。
2025蛇年運程｜屬蛇
屬蛇的人在2025年將值太歲。值代表值日，表示會涉及很多事情。不過屬蛇的人也有吉星「金輿祿」，輿代表一部車子，一部車子載着金子到家中。這意味著屬蛇的人將非常忙碌，但也有很多財富機會。
2025蛇年運程｜屬馬
屬馬的人在2025年將受到「驛馬」星的影響。「驛馬」星代表容易到外地，也代表搬家，不少人也會升職加薪，轉工等等。「女馬緣在遠方」，屬馬的女性非常適合到外地尋找戀情。這意味著屬馬的人在新一年將有很多旅行和變動的機會，這一年適合搬遷和尋找新的工作機會。
2025蛇年運程｜屬羊
屬羊的人在2025年排中游，這一年也受到「金輿祿」、「驛馬」，和「天乙貴人」的影響。此外，屬蛇、馬、羊的人為火地生肖，都是較好命水的生肖，所以生小孩的話，可以考慮生屬蛇、馬、羊的生肖。
2025蛇年運程｜屬猴
屬猴的人在2025年排名第三，這一年將受到「紅艷星」和「紅艷煞」的影響，意味著他們將有很多桃花機會，但同樣地需小心桃花。屬猴的人喜歡當老闆和當領導，至於未婚屬猴人士艷福不淺。
2025蛇年運程｜屬雞
屬雞的人在2025年將行「三合三台」，「三合」代表人緣好，「三台」則代表官位高升。這意味著他們在人緣和事業上將有很好的機會。「金匱星」和「將星」分別代表能賺錢和用人得力，在新一年將帶來財富和管理能力。
2025蛇年運程｜屬狗
屬狗的人在2025年排名第一，這一年將受到「紫微龍德」和「紅鸞星動」的影響。「紫微龍德」即代表頭頂紫微垣星群，合共51顆星，集中照耀屬狗人士，「紅鸞星動」代表容易生小孩。這意味著屬狗人士在蛇年將有非常好的運氣和機會。
2025蛇年運程｜屬豬
屬豬的人在2025年需要特別小心，因為他們將面臨沖太歲。蛇跟豬相沖，所以屬豬的人運勢在2025年較為一般。至於喜愛運動的人，例如跑步和行山，亦要小心避免做危險的事。長者亦要小心避免跌倒，走路時不必心急，宜捉緊扶手。這意味著屬豬的人在2025年可能會有一些挑戰和變動，屬豬的人宜保持低調，避免冒險。
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